W Elburgon, w kenijskim hrabstwie Nakuru, były kierowca matatu Simon Nganga Wamsey rozwinął gospodarstwo do ponad 100 kóz ras niemiecka alpejska i toggenburska. Obecnie doi około 40 zwierząt, uzyskując co najmniej 80 litrów mleka każdego ranka, i sprzedaje mleko na lokalnym rynku po 250 szylingów kenijskich za litr, podaje Nation Kenya.

Od pracy kierowcy do gospodarstwa

Wamsey pracował jako kierowca matatu przez 25 lat i odszedł z pracy w 2016 roku po śmierci córki, która w 2013 roku urodziła bliźnięta. Jak twierdzi, jego żona nie mogła samodzielnie opiekować się wnukami. Rok później odwiedził znajomego rolnika w hrabstwie Nyeri, gdzie zainteresował się hodowlą kóz na potrzeby produkcji mleka.

Początkowa inwestycja Wamseya wyniosła 40 tys. szylingów kenijskich. Kupił dwie ciężarne kozy rasy toggenburskiej po 15 tys. szylingów każda, a pozostałe środki przeznaczył na drewno, metalowe arkusze dachowe i gwoździe do budowy schronienia. Po trzech miesiącach kozy urodziły bliźnięta, a gospodarstwo zaczęło zaopatrywać rodzinę w mleko.

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Sprzedaż mleka i potomstwa

Rolnik powiedział, że sprzedaje samce trzy miesiące po odstawieniu od mleka, w tym zwierzęta w wieku do sześciu miesięcy, za 15 tys. szylingów kenijskich. Samice są kupowane do dalszej hodowli za 18–20 tys. szylingów, a dojrzałe kozy — za 25–30 tys. szylingów, w zależności od rasy.

Aby wyżywić stado, Wamsey gromadzi suche łodygi kukurydzy, kupuje siano i lucernę, a także stosuje mineralne lizawki. Nadwyżki paszy przechowuje na okres suszy. Młode kozy rolnik odrobacza miesiąc po urodzeniu, dorosłe — raz na dwa miesiące, znakuje zwierzęta i prowadzi ewidencję ich wzrostu, wydajności mlecznej oraz sprzedaży.

Według Wamseya dochód z gospodarstwa pomógł opłacić edukację wnuków, kupić kolejną działkę do hodowli kóz i pokrywać wydatki osobiste. W przyszłym roku planuje zwiększyć stado do ponad 200 zwierząt. Aby uniknąć chowu wsobnego, rolnik wymienia kozły z innymi gospodarstwami.

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