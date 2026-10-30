У південній Африці жовтень назвали найкращим для сівби бамбарського горіха — Mongabay

Науковці, які досліджують місцеві культури, визначили жовтень найкращим періодом для сівби бамбарського горіха в південній частині Африки. Моделювання для ПАР, Лесото та Есватіні показало, що сівба на початку сезону дощів дає найвищу врожайність, тоді як пізніші строки можуть наражати культуру на заморозки та знижувати врожай, повідомляє Mongabay.

Дані за пів століття

Дослідники використали модель AquaCrop Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, а також кліматичні й ґрунтові дані за 50 років. Вони змоделювали 49 вегетаційних сезонів у 5 838 висотних зонах ПАР, Лесото та Есватіні.

Модель враховувала щоденні опади, температуру повітря, здатність ґрунту утримувати воду, дати сівби та густоту посівів. Аналіз охопив сезони з 1950 до 1999 року. Також науковці врахували ризик заморозків, які можуть знижувати продуктивність цієї бобової культури.

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Придатність земель

Із розрахунків виключили території, непридатні для вирощування бамбарського горіха: райони видобутку корисних копалин, комерційні лісові насадження, міські зони, плантації та сади. За словами авторів, це дало змогу точніше визначити придатні для культури ділянки й уникнути завищення їхньої площі.

Бамбарський горіх, або Vigna subterranea, належить до недостатньо використовуваних африканських культур. Дослідники зазначають, що місцеві рослини часто стійкіші до посухи та можуть рости на ґрунтах із низькою родючістю. Вони також містять клітковину, білок, цинк, залізо й кальцій.

Один з авторів роботи Річард Кунц вважає, що подібний підхід можна застосувати також до амаранту, вігни, арахісу, перлового проса, сорго, павутинної квітки, мангольду та таро. Науковець Леонард Манда з Університету Мзузу в Малаві, який не брав участі в роботі, назвав дослідження важливим інструментом для планування виробництва бамбарського горіха з максимальною врожайністю.

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