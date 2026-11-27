在波尔塔瓦州，一家大型农业集团的前合作伙伴之间冲突仍在持续，并伴随着刑事诉讼和法庭审理。 其中一位共同所有人声称有人企图通过掠夺式接管夺取企业控制权，并指责执法部门调查不力。

涉事企业包括五家农业公司：有限责任公司“阿格罗·佩雷莫加”、 “切布格”农业公司有限责任公司、“温科尔-阿格罗·西维尔”有限责任公司、“波尔塔瓦州水果”有限责任公司以及“佐里亚-阿格罗”农业公司有限责任公司。 据该媒体报道，这些企业的土地总面积约为1.9万公顷。

截至2023年8月，该业务归属于三位合伙人——康斯坦丁·涅克拉索夫、伊利亚·维亚利和瓦列里·奥罗尚。维亚利声称，围绕公司股权的冲突成为了转折点。 据他所述，涅克拉索夫要求维亚利将其持有的20%股份以及奥罗尚持有的10%股份转让给他。这位企业家表示，在遭到拒绝后，农业公司在“波尔塔瓦银行”的银行账户被冻结。

针对上述情况，已立案数起刑事案件。其中部分案件最初被波尔塔瓦检察院撤案，但随后根据总检察院的决定，调查得以恢复，并移交至切尔尼戈夫州检察院。 维亚利声称，总检察长办公室认定先前的调查既无效，又存在违规行为。

报道中还提到了维多利亚·索瓦，这位前律师目前担任喀尔巴阡上诉法院的法官。 据维亚利称，她曾卷入其中一起刑事诉讼，而原本计划于2024年对其住所进行的搜查最终并未实施。 这位企业家还将案件的撤销与索瓦随后被任命为法官一事联系在一起。

维亚利坚持认为，必须对冲突的具体情况进行彻底调查，并核查所有涉案人员是否涉案。 上述指控仅代表冲突一方的立场。报道中未刊载康斯坦丁·涅克拉索夫、维多利亚·索瓦或其他相关人士针对这些声明的评论。

据“RBC-乌克兰”报道。

乌克兰的谷物储备可能达到创纪录的3270万吨。

乌克兰已开始向农户发放用于临时储存谷物和油料作物的专用储粮袋。该援助面向九个前线地区的农场，其土地面积在100至3000公顷之间。

侵略国俄罗斯对民用船只的袭击，实际上已使敖德萨地区的港口停摆，而这些港口直到不久前还承担着乌克兰约90%的农产品出口业务。 据德国之声报道，由于农产品出口能力受限，农民面临资金短缺，难以完成收割和冬播工作。

政府已决定对因俄罗斯在黑海的袭击及出口航线受阻而遭受损失的乌克兰农民提供紧急援助。将扩大农民通过“5-7-9%”计划获得优惠贷款的机会。 可提供的贷款总额可能达到800亿格里夫纳。

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