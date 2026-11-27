W obwodzie poltawskim trwa konflikt między byłymi partnerami dużej grupy rolniczej, któremu towarzyszą postępowania karne i sprawy sądowe. Jeden ze współwłaścicieli twierdzi, że doszło do próby przejęcia przedsiębiorstw metodami raiderskimi i oskarża organy ścigania o nieprawidłowe prowadzenie śledztwa.

Chodzi o pięć przedsiębiorstw rolniczych: Sp. z o.o. „AGRO PEREMOGA”, sp. z o.o. „Agrofirma „CZBG”, sp. z o.o. „VINKOR-AGRO SIVER”, sp. z o.o. „FRUKTY POLTAWSZCZYNY” oraz sp. z o.o. „Agrofirma „ZORIA-AGRO”. Według danych publikacji łączny zasób gruntów tych przedsiębiorstw wynosi około 19 tysięcy hektarów.

Do sierpnia 2023 roku przedsiębiorstwo należało do trzech wspólników — Konstantina Nekrasowa, Ilji Wiałego i Walerija Oroshana. Wiały twierdzi, że punktem zwrotnym był konflikt dotyczący udziałów w spółkach. Jak twierdzi, Nekrasow zażądał przekazania mu 20% udziałów Wialego i 10% udziałów Oroshana. Po odmowie, jak twierdzi przedsiębiorca, zablokowano rachunki bankowe spółek rolniczych w „Poltava-banku”.

W związku z tymi okolicznościami wszczęto kilka postępowań karnych. Część z nich została początkowo umorzona przez prokuraturę w Połtawie, jednak później, na mocy decyzji Prokuratury Generalnej, śledztwo wznowiono i przekazano do prokuratury obwodu czernihowskiego. Wiałyi twierdzi, że Prokuratura Generalna uznała poprzednie śledztwo za nieskuteczne i prowadzone z naruszeniami.

W artykule wspomniana jest również Wiktoria Sowa, była adwokatka, która obecnie pełni funkcję sędzi Sądu Apelacyjnego w Zakarpaciu. Według słów Wiałego, była ona jedną z osób figurujących w jednym z postępowań karnych, a przeszukanie jej mieszkania, które rzekomo planowano przeprowadzić w 2024 roku, ostatecznie nie doszło do skutku. Przedsiębiorca łączy również zamknięcie sprawy z późniejszym mianowaniem Sowy na stanowisko sędzi.

Wiałyj nalega na konieczność przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie okoliczności konfliktu oraz zbadania ewentualnego udziału wszystkich wymienionych osób. Przedstawione zarzuty stanowią stanowisko jednej ze stron konfliktu. W artykule nie zamieszczono komentarzy Konstantina Nekrasowa, Wiktorii Sowy ani innych wymienionych osób na temat tych oświadczeń.

Informuje o tym „RBC-Ukraina”.

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