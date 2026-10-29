В пакистанском городе Сваби международные табачные компании начали выкупать у фермеров излишки табака. Как сообщает Dawn, пакистанские компании на момент публикации еще не начали закупки по неизвестным причинам.

План закупок

На прошлой неделе представители закупающих компаний, предприниматели и представители табачных объединений на встрече в главном офисе Совета по табаку Пакистана в Пешаваре договорились приобрести у производителей в общей сложности 47 млн кг излишков табака.

Генеральный секретарь Координационного совета фермеров Насир Хан заявил, что закупки планировали начать 26 или 27 октября, однако из-за незначительных задержек их отложили на один день. По его словам, Philip Morris International начала закупки 27 октября, а Pakistan Tobacco Company — 28 октября.

Представители международных и пакистанских компаний сообщили, что Philip Morris International и Pakistan Tobacco Company в рамках объявленных квот должны приобрести около 20 млн кг табака. Оставшийся объем, по их словам, должны закупить пакистанские компании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Требования фермеров и цены

Фермерские объединения потребовали, чтобы компании объявили квоты на следующий год, заключали и выполняли соглашения с производителями, проводили выплаты через банки и организовали табачную выставку в регионах выращивания табака, а не в Карачи.

Лидеры производителей заявили, что компании прекратили закупки 15 сентября, а правительство несколько недель молчало о судьбе излишков урожая, что привело к финансовым потерям фермеров. Председатель Pakhtunkhwa Kashthkar Jirga Мухаммад Али Дагивал также обвинил представителей Совета по табаку Пакистана в поддержке позиции компаний во время встреч. Он заявил, что федеральное министерство продовольственной безопасности и совет должны разработать стратегию, согласно которой все национальные и международные компании будут покупать табак в соответствии с законом о маркетинге табака.

По данным представителей табачных компаний, минимальная индикативная цена на излишки табака Virginia на равнинах составляет 545 пакистанских рупий за кг, а в горных районах — 615,90 рупии. Для других видов табака установили цены от 262,60 до 388,90 рупии за кг. Фермеры опасаются, что затягивание закупок позволит компаниям позднее покупать табак дешевле. Председатель Kashthkar Ittehad Association Икбал Шева утверждает, что из-за низких цен производители уже потеряли 6,5 млрд рупий, а задержка закупок может причинить им еще 8 млрд рупий убытков.

Читай нас в