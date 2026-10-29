Міжнародні компанії почали викуп надлишків тютюну в Пакистані — Dawn

У місті Свабі в Пакистані міжнародні тютюнові компанії почали викуповувати надлишки тютюну у фермерів. Як повідомляє Dawn, пакистанські компанії на момент публікації ще не розпочали закупівель з невідомих причин.

План закупівель

Минулого тижня представники компаній-закупівельників, підприємці та представники тютюнових об’єднань на зустрічі в головному офісі Ради з тютюну Пакистану в Пешаварі домовилися придбати у виробників загалом 47 млн кг надлишкового тютюну.

Генеральний секретар Координаційної ради фермерів Насір Хан заявив, що закупівлі планували почати 26 або 27 жовтня, однак через незначні затримки їх відклали на день. За його словами, Philip Morris International розпочала закупівлі 27 жовтня, а Pakistan Tobacco Company — 28 жовтня.

Представники міжнародних і пакистанських компаній повідомили, що Philip Morris International та Pakistan Tobacco Company у межах оголошених квот мають придбати близько 20 млн кг тютюну. Решту обсягу, за їхніми словами, повинні закупити пакистанські компанії.

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Вимоги фермерів і ціни

Фермерські об’єднання вимагали, щоб компанії оголосили квоти на наступний рік, уклали й виконували угоди з виробниками, проводили виплати через банки та організували тютюнову виставку в регіонах вирощування тютюну, а не в Карачі.

Лідери виробників заявили, що компанії припинили закупівлі 15 вересня, а уряд кілька тижнів мовчав щодо долі надлишкового врожаю, що спричинило фінансові втрати фермерів. Голова Pakhtunkhwa Kashthkar Jirga Мухаммад Алі Дагівал також звинуватив представників Ради з тютюну Пакистану в підтримці позиції компаній під час зустрічей. Він заявив, що федеральне міністерство продовольчої безпеки та рада мають розробити стратегію, за якою всі національні й міжнародні компанії купуватимуть тютюн відповідно до закону про маркетинг тютюну.

За даними представників тютюнових компаній, мінімальна індикативна ціна на надлишки тютюну Virginia на рівнинах становить 545 пакистанських рупій за кг, а в гірських районах — 615,90 рупії. Для інших видів тютюну встановили ціни від 262,60 до 388,90 рупії за кг. Фермери побоюються, що затягування закупівель дасть компаніям змогу згодом купувати тютюн дешевше. Голова Kashthkar Ittehad Association Ікбал Шева стверджує, що через низькі ціни виробники вже втратили 6,5 млрд рупій, а затримка закупівель може завдати їм ще 8 млрд рупій збитків.

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