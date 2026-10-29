国际公司开始在巴基斯坦收购剩余烟草——《黎明报》

在巴基斯坦斯瓦比市，国际烟草公司已开始向农民收购剩余烟草。据《黎明报》报道，由于原因不明，巴基斯坦公司在发稿时尚未开始采购。

采购计划

上周，采购公司代表、企业家及烟草协会代表在白沙瓦巴基斯坦烟草委员会总部举行的会议上商定，向生产商共采购4700万公斤剩余烟草。

农民协调委员会秘书长纳西尔·汗表示，原计划于10月26日或27日开始采购，但因轻微延误推迟了一天。据他介绍，菲利普·莫里斯国际公司于10月27日开始采购，巴基斯坦烟草公司则于10月28日开始采购。

国际和巴基斯坦公司代表表示，菲利普·莫里斯国际公司和巴基斯坦烟草公司将在已公布的配额内采购约2000万公斤烟草。他们表示，其余数量应由巴基斯坦公司采购。

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农民的要求和价格

农民协会要求公司公布下一年度的配额，与生产商签订并履行协议，通过银行付款，并在烟草种植地区而非卡拉奇举办烟草展览会。

生产商领袖表示，公司于9月15日停止采购，而政府数周来对剩余收成的去向保持沉默，导致农民蒙受经济损失。普什图赫瓦农民议会主席穆罕默德·阿里·达吉瓦尔还指责巴基斯坦烟草委员会代表在会议期间支持公司的立场。他表示，联邦粮食安全部和该委员会必须制定一项战略，使所有国内和国际公司都按照烟草营销法采购烟草。

据烟草公司代表介绍，平原地区剩余弗吉尼亚烟草的最低指导价为每公斤545巴基斯坦卢比，山区为615.90卢比。其他种类烟草的价格定在每公斤262.60至388.90卢比之间。农民担心，拖延采购将使公司日后能够以更低价格购买烟草。农民团结协会主席伊克巴尔·谢瓦称，由于价格低迷，生产商已损失65亿卢比，而采购延误可能再给他们造成80亿卢比损失。

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