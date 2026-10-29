W pakistańskim mieście Swabi międzynarodowe firmy tytoniowe rozpoczęły skup nadwyżek tytoniu od rolników. Jak podaje Dawn, pakistańskie firmy w momencie publikacji jeszcze nie rozpoczęły zakupów z nieznanych powodów.

Plan zakupów

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele firm skupujących, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń tytoniowych uzgodnili podczas spotkania w głównej siedzibie Pakistan Tobacco Board w Peszawarze zakup od producentów łącznie 47 mln kg nadwyżek tytoniu.

Nasir Khan, sekretarz generalny Farmers Coordination Council, powiedział, że zakupy planowano rozpocząć 26 lub 27 października, jednak z powodu niewielkich opóźnień przesunięto je o jeden dzień. Według niego Philip Morris International rozpoczął zakupy 27 października, a Pakistan Tobacco Company — 28 października.

Przedstawiciele międzynarodowych i pakistańskich firm poinformowali, że Philip Morris International i Pakistan Tobacco Company mają kupić około 20 mln kg tytoniu w ramach ogłoszonych kwot. Pozostałą ilość, jak przekazali, powinny zakupić pakistańskie firmy.

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Żądania rolników i ceny

Stowarzyszenia rolników zażądały, aby firmy ogłosiły kwoty na następny rok, zawierały i realizowały umowy z producentami, dokonywały płatności za pośrednictwem banków oraz zorganizowały wystawę tytoniową w regionach uprawy tytoniu, a nie w Karaczi.

Liderzy producentów oświadczyli, że firmy wstrzymały zakupy 15 września, a rząd przez kilka tygodni milczał w sprawie losu nadwyżek zbiorów, co spowodowało straty finansowe rolników. Przewodniczący Pakhtunkhwa Kashthkar Jirga, Muhammad Ali Dagiwal, oskarżył również przedstawicieli Pakistan Tobacco Board o popieranie stanowiska firm podczas spotkań. Oświadczył, że federalne ministerstwo bezpieczeństwa żywnościowego oraz rada muszą opracować strategię, zgodnie z którą wszystkie krajowe i międzynarodowe firmy będą kupować tytoń zgodnie z ustawą o marketingu tytoniu.

Według przedstawicieli firm tytoniowych minimalna cena orientacyjna za nadwyżki tytoniu Virginia na równinach wynosi 545 rupii pakistańskich za kg, a na obszarach górskich — 615,90 rupii. Dla innych rodzajów tytoniu ustalono ceny od 262,60 do 388,90 rupii za kg. Rolnicy obawiają się, że przeciąganie zakupów umożliwi firmom późniejszy zakup tytoniu po niższej cenie. Iqbal Shewa, przewodniczący Kashthkar Ittehad Association, twierdzi, że z powodu niskich cen producenci stracili już 6,5 mld rupii, a opóźnienie zakupów może przynieść im kolejne 8 mld rupii strat.

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