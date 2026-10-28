В Китае используют более 300 тысяч сельскохозяйственных дронов, что является самым высоким показателем в мире. Годовая площадь их применения превышает 30 миллионов гектаров, сообщает ECNS со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Обработка полей и расходы

Агродроны стали одним из основных средств защиты растений в стране. Согласно приведенным данным, они могут работать более чем в 20 раз эффективнее ручного труда, сокращая потребление воды более чем на 50%, а использование пестицидов — на 20–40%.

В районе Хуанъян города Тайчжоу в провинции Чжэцзян фермеров обучают управлению агродронами в период, когда осенний сбор урожая входит в критическую фазу. Один из участников обучения, 63-летний Ван Чжилиан, осваивает теорию, управление полетами и техническое обслуживание, чтобы получить лицензию оператора и повысить эффективность и точность выращивания риса.

По словам Вана, наем двух работников для опрыскивания примерно трех гектаров обходится в 450 юаней, тогда как работа дрона стоит 280 юаней. Руководитель местной компании по технологиям дронов Ван Хайли сообщил, что обучение операторов дронов для защиты растений стоит около 3 тысяч юаней.

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Перевозка и внесение удобрений

Беспилотники также применяют для орошения, внесения удобрений и перевозки грузов на короткие расстояния. Фермер Хуан Нин, который управляет 13 гектарами бахчевых культур в провинции Юньнань, заявил, что дроны могут повысить общую эффективность работ на 40–50% в условиях нехватки рабочей силы в пиковые сезоны.

В кооперативе по выращиванию водяного бамбука в деревне Гуаньао дроны за день могут опрыскать средствами защиты растений и внести удобрения на 33 гектарах полей. Заместитель директора кооператива Цзян Лянчжэнь сообщил, что это позволяет экономить 5–6 тысяч юаней за одну обработку и сокращать годовые затраты на труд на 30–40 тысяч юаней. В горных районах дроны также перевозят свежесобранные апельсины вниз по склонам.

Директор департамента экологического и природоохранного планирования Института развития новых сельских районов Чжэцзянского университета Не Пэнчэн отметил, что отрасль сталкивается с нехваткой квалифицированных операторов и необходимостью совершенствовать стандарты работы и критерии оценки качества услуг.

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