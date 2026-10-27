Министры сельского хозяйства стран Европейского союза согласовали общую позицию по будущей Общей сельскохозяйственной политике после 2027 года. Польша в итоге поддержала компромисс, хотя у нее были оговорки. Как сообщает RMF24, договоренность касается правил предоставления поддержки, требований к фермерам и механизма внедрения положений государствами-членами.

Поддержка активных и молодых фермеров

Поддержку ЕС планируется в большей степени направлять активным фермерам. В то же время каждое государство-член будет самостоятельно определять, кто соответствует этому критерию.

Также предусмотрена большая поддержка молодых фермеров. Страны ЕС должны будут подготовить стратегии смены поколений в сельском хозяйстве.

Оговорки Польши относительно DNSH

Польская сторона согласилась на компромисс, несмотря на оговорки относительно принципа DNSH — «не причинять значительного вреда». Он должен обеспечивать, чтобы инвестиции за счет средств ЕС не наносили существенного вреда окружающей среде.

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Европейская комиссия предлагает не применять этот принцип, в частности, к инвестициям, связанным с обороной и безопасностью. Польша вместе с Чехией, Грецией, Латвией, Венгрией, Португалией, Румынией и Словакией добивалась аналогичного исключения для аграрных инвестиций. Это, в частности, касается модернизации хозяйств и приобретения техники, работающей на ископаемом топливе.

Группа стран попросила приложить соответствующее заявление к протоколу заседания. Это не меняет регламент, но является политическим призывом к Еврокомиссии продолжить работу над рекомендациями по применению DNSH к инвестициям в сельское хозяйство.

Позиция Совета ЕС станет основой для переговоров с Европейским парламентом. В то же время объем финансирования будущей Общей сельскохозяйственной политики еще не определен: он будет обсуждаться отдельно в рамках переговоров о бюджете ЕС на 2028–2034 годы.

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