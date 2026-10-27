欧盟成员国农业部长就2027年后未来共同农业政策达成了共同立场。尽管存在保留意见，波兰最终支持了这一妥协方案。据RMF24报道，该协议涉及提供支持的规则、对农民的要求，以及成员国实施相关条款的机制。

支持活跃农民和年轻农民

欧盟支持计划将更多地面向活跃农民。同时，每个成员国将自行确定谁符合这一标准。

该方案还 предусматривает对年轻农民提供更多支持。欧盟国家将必须制定农业代际更替战略。

波兰对DNSH的保留意见

尽管对DNSH原则——“不造成重大损害”——存在保留意见，波兰方面仍同意这一妥协方案。该原则旨在确保使用欧盟资金进行的投资不会对环境造成重大损害。

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欧盟委员会提议不将这一原则适用于与国防和安全有关的投资。波兰与捷克、希腊、拉脱维亚、匈牙利、葡萄牙、罗马尼亚和斯洛伐克一道，争取为农业投资设置类似豁免。这尤其涉及农场现代化以及购买使用化石燃料的机械。

这组国家要求将相关声明附入会议纪要。这不会改变该条例，但这是向欧盟委员会发出的政治呼吁，要求其继续推进有关将DNSH适用于农业投资的建议。

欧盟理事会的立场将成为与欧洲议会谈判的基础。同时，未来共同农业政策的资金规模尚未确定：将作为2028年至2034年欧盟预算谈判的一部分另行讨论。

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