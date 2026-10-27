Ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2027 roku. Polska ostatecznie poparła kompromis, choć miała zastrzeżenia. Jak informuje RMF24, porozumienie dotyczy zasad przyznawania wsparcia, wymogów dla rolników oraz mechanizmu wdrażania przepisów przez państwa członkowskie.

Wsparcie dla aktywnych i młodych rolników

Wsparcie UE ma być w większym stopniu kierowane do aktywnych rolników. Jednocześnie każde państwo członkowskie będzie samodzielnie określać, kto spełnia to kryterium.

Przewidziano również większe wsparcie dla młodych rolników. Państwa UE będą musiały przygotować strategie wymiany pokoleniowej w rolnictwie.

Zastrzeżenia Polski dotyczące DNSH

Strona polska zgodziła się na kompromis mimo zastrzeżeń dotyczących zasady DNSH — „nie czyń poważnych szkód”. Ma ona zapewniać, aby inwestycje finansowane ze środków UE nie wyrządzały istotnej szkody środowisku.

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Komisja Europejska proponuje nie stosować tej zasady, w szczególności do inwestycji związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Polska wraz z Czechami, Grecją, Łotwą, Węgrami, Portugalią, Rumunią i Słowacją zabiegała o podobne wyłączenie dla inwestycji rolnych. Dotyczy to w szczególności modernizacji gospodarstw i zakupu maszyn działających na paliwach kopalnych.

Grupa państw poprosiła o dołączenie odpowiedniego oświadczenia do protokołu posiedzenia. Nie zmienia ono rozporządzenia, ale stanowi polityczny apel do Komisji Europejskiej o kontynuowanie prac nad zaleceniami dotyczącymi stosowania DNSH do inwestycji w rolnictwie.

Stanowisko Rady UE stanie się podstawą negocjacji z Parlamentem Europejskim. Jednocześnie wysokość finansowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej nie została jeszcze określona: będzie ona omawiana osobno w ramach negocjacji nad budżetem UE na lata 2028–2034.

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