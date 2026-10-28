W Chinach wykorzystuje się ponad 300 tys. dronów rolniczych, co jest największym wskaźnikiem na świecie. Roczna powierzchnia ich zastosowania przekracza 30 mln hektarów, podaje ECNS, powołując się na dane Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich ChRL.

Obróbka pól i koszty

Drony rolnicze stały się jednym z głównych środków ochrony roślin w kraju. Według przytoczonych danych mogą pracować ponad 20 razy wydajniej niż praca ręczna, zmniejszając zużycie wody o ponad 50%, a wykorzystanie pestycydów — o 20–40%.

W dzielnicy Huangyan miasta Taizhou w prowincji Zhejiang rolnicy są szkoleni w obsłudze dronów rolniczych w okresie, gdy jesienne żniwa wchodzą w krytyczną fazę. Jeden z uczestników szkolenia, 63-letni Wang Zhiliang, opanowuje teorię, sterowanie lotem i konserwację, aby uzyskać licencję operatora oraz zwiększyć wydajność i precyzję uprawy ryżu.

Według Wanga zatrudnienie dwóch pracowników do opryskania około trzech hektarów kosztuje 450 juanów, podczas gdy praca drona kosztuje 280 juanów. Wang Haili, kierownik lokalnej firmy zajmującej się technologiami dronowymi, poinformował, że szkolenie operatorów dronów do ochrony roślin kosztuje około 3 tys. juanów.

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Transport i nawożenie

Bezzałogowce wykorzystuje się również do nawadniania, nawożenia i transportu ładunków na krótkie odległości. Rolnik Huang Ning, który zarządza 13 hektarami upraw melonów w prowincji Yunnan, oświadczył, że drony mogą zwiększyć ogólną wydajność prac o 40–50% w warunkach niedoboru siły roboczej w szczytowych sezonach.

W spółdzielni uprawy bambusa wodnego w wiosce Guan’ao drony mogą w ciągu dnia opryskać środkami ochrony roślin i nawozić 33 hektary pól. Zastępca dyrektora spółdzielni Jiang Liangzhen poinformował, że pozwala to zaoszczędzić 5–6 tys. juanów na jednym zabiegu oraz obniżyć roczne koszty pracy o 30–40 tys. juanów. Na terenach górskich drony transportują także świeżo zebrane pomarańcze w dół zboczy.

Nie Pengcheng, dyrektor Departamentu Planowania Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Instytucie Rozwoju Nowych Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Zhejiang, zauważył, że sektor zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych operatorów oraz potrzebą udoskonalenia standardów pracy i kryteriów oceny jakości usług.

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