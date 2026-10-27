Ukraińscy rolnicy mogą pozostawić kukurydzę na polach do wiosny 2027 roku

Ukraińskie przedsiębiorstwa rolnicze coraz częściej rozważają możliwość odłożenia zbiorów części plonów kukurydzy do wiosny 2027 roku. Wśród przyczyn wymienia się niskie ceny skupu, wysokie koszty suszenia ziarna oraz niestabilne funkcjonowanie kanałów eksportowych.

Dodatkowymi problemami pozostają kosztowna alternatywna logistyka, opóźnienia w wysyłkach poprzednich zbiorów oraz brak wolnych mocy przerobowych w elewatorach. W takich warunkach odłożenie zbiorów pozwala ograniczyć koszty suszenia dzięki naturalnemu spadkowi wilgotności ziarna.

W szczególności w TG Agro, działającej w obwodach kijowskim i żytomierskim, planuje się pozostawić na zimę około 80% upraw kukurydzy. Rolnik Dmytro Solomacha rozważa możliwość przeniesienia zbiorów z około 30% areałów na wiosnę. Współwłaściciel ATK Jurij Drobiazko poinformował, że firma pozostawi na polu około 70% kukurydzy. Według niego, przy obecnych cenach zboża zebranie plonów o wilgotności 26–28% oraz późniejsze suszenie mogą kosztować więcej niż samo ziarno.

Sytuacja znacznie różni się w zależności od regionu i warunków pogodowych. Na przykład na południu, gdzie wilgotność kukurydzy wynosiła średnio 14,7%, spółka ATK zakończyła już zbiory, podczas gdy w obwodzie żytomierskim wskaźnik ten sięga 32–34%. Jednocześnie w gospodarstwie „Peremoha” w obwodzie czerkaskim, z powodu letniej suszy, plony kukurydzy spadły do 4 t/ha zamiast oczekiwanych 8–10 t/ha. Według dyrektora przedsiębiorstwa Dmytro Solomachy, suszenie jednej tony ziarna z wilgotności 17–18% do 14,5% kosztuje około 500 UAH, co stanowi dodatkowe obciążenie dla kosztu własnego produkcji.

Jednocześnie pozostawienie kukurydzy na polu na zimę wiąże się z ryzykiem wylegania roślin, uszkodzenia kolb oraz pogorszenia jakości ziarna. Szczególne zagrożenie stanowią osłabione przez suszę łodygi, uszkodzenia spowodowane przez szkodniki oraz rozwój fuzariozy, która może prowadzić do gromadzenia się mikotoksyn. W firmie „Zachodni Bug” zaznaczają, że po zimowaniu kukurydza może stracić jakość eksportową i nadawać się głównie do przetwórstwa przemysłowego. Dlatego decyzję o odroczeniu zbiorów należy podejmować z uwzględnieniem stanu konkretnego pola oraz odporności hybryd.

Pomimo trudnych warunków ekonomicznych związanych ze zbiorami część dużych przedsiębiorstw rolniczych nie planuje pozostawiać kukurydzy na zimę. W szczególności w firmie HarvEast, która ma już odpowiednie doświadczenie, w tym roku dążą do zebrania plonów przed wiosną, ponieważ długotrwałe pozostawanie ziarna na polu zwiększa ryzyko strat i zakłóca harmonogram przygotowania gleby do następnego sezonu. Do przechowywania produktów firma wykorzystuje nie tylko pojemności elewatorów, ale także worki foliowe bezpośrednio na polu. W „Zachidny Buż” również planują zakończyć zbiór kukurydzy do połowy listopada – początku grudnia, aby uniknąć ryzyka pogorszenia jakości plonów.

Źródło: UkrAgroConsult

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