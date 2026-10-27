乌克兰农民可将玉米留在田里直至2027年春季

乌克兰农业企业越来越频繁地考虑将部分玉米收割推迟至2027年春季。原因包括收购价格低、谷物烘干成本高以及出口渠道运作不稳定。

此外，昂贵的替代物流、上一季作物装运延误以及粮仓容量不足等问题依然存在。在这种情况下，推迟收割可以利用谷物含水率自然降低的特点，从而减少干燥成本。

具体而言，在基辅州和日托米尔州开展业务的TG Agro公司计划让约80%的玉米作物越冬。农业企业家德米特罗·索洛马哈正在考虑将约30%种植面积的收割推迟到春季。 ATK公司的联合所有人尤里·德罗比亚兹科表示，该公司将让约70%的玉米留在田里过冬。 据他介绍，以目前的谷物价格来看，收获含水率26%–28%的玉米并进行后续干燥，其成本可能比谷物本身还要高。

具体情况因地区和天气条件而异。 例如，在南部地区，玉米含水率平均为14.7%，ATK已完成收割；而在日托米尔州，这一指标则高达32%至34%。 与此同时，切尔卡瑟州的“佩雷莫加”农场因夏季干旱，玉米产量从预期的8–10吨/公顷降至4吨/公顷。 据该企业负责人德米特里·索洛马哈介绍，将一吨含水率为17–18%的玉米干燥至14.5%，成本约为500格里夫纳，这给产品成本带来了额外负担。

与此同时，将玉米留在田间过冬会面临植株倒伏、玉米穗受损以及谷物质量下降的风险。 其中，因干旱而变弱的茎秆、虫害以及镰刀菌病（可能导致霉菌毒素积累）构成了特别大的威胁。 “西布格”公司指出，越冬后的玉米可能丧失出口品质，主要仅适用于工业加工。因此，推迟收割的决定必须结合具体田块的状况和杂交种的抗性来做出。

尽管收割成本高昂，部分大型农业企业仍不打算让玉米越冬。 特别是HarvEast公司，由于已有相关经验，今年力求在春季前完成收割，因为谷物在田间滞留时间过长会增加损失风险，并打乱下一季的整地计划。 在产品储存方面，该公司不仅利用粮仓设施，还直接在田间使用聚合物储粮袋。 “扎希德尼·布日”公司也计划在11月中旬至12月初前完成玉米收割，以避免作物质量下降的风险。

来源：UkrAgroConsult

与此同时，在尼古拉耶夫州，农民因缺乏销路而损失了数吨蔬菜。

九个前线地区的农户将获得免费的谷物储存袋。

政府已通过决议，对因俄罗斯在黑海的袭击及出口路线受阻而遭受损失的乌克兰农民提供紧急援助。

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