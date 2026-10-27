Украинские аграрии могут оставить кукурузу на полях до весны 2027 года

Украинские агрокомпании всё чаще рассматривают возможность отложить уборку части урожая кукурузы до весны 2027 года. Среди причин — низкие закупочные цены, высокие затраты на сушку зерна и нестабильная работа экспортных каналов.

Дополнительными проблемами остаются дорогая альтернативная логистика, задержки отгрузок предыдущего урожая и нехватка свободных элеваторных мощностей. В таких условиях отсрочка уборки позволяет сократить расходы на сушку благодаря естественному снижению влажности зерна.

В частности, в компании TG Agro, работающей в Киевской и Житомирской областях, планируют оставить зимовать около 80% посевов кукурузы. Аграрий Дмитрий Соломаха рассматривает возможность переноса уборки примерно 30% площадей на весну. Совладелец АТК Юрий Дробязко сообщил, что компания оставит в поле около 70% кукурузы. По его словам, при нынешних ценах на зерно уборка урожая с влажностью 26–28% и последующая сушка могут обойтись дороже, чем само зерно.

Ситуация существенно различается в зависимости от региона и погодных условий. Например, на юге, где влажность кукурузы составляла в среднем 14,7%, АТК уже завершила уборку, тогда как в Житомирской области этот показатель достигает 32–34%. В то же время в хозяйстве «Победа» в Черкасской области из-за летней засухи урожайность кукурузы сократилась до 4 т/га вместо ожидаемых 8–10 т/га. По словам руководителя предприятия Дмитрия Соломахи, сушка одной тонны зерна с влажности 17–18% до 14,5% обходится примерно в 500 грн, что создает дополнительную нагрузку на себестоимость продукции.

В то же время оставление кукурузы в поле на зиму сопряжено с рисками полегания растений, повреждения початков и ухудшения качества зерна. Особую опасность представляют ослабленные засухой стебли, повреждения вредителями и развитие фузариоза, который может привести к накоплению микотоксинов. В компании «Западный Буг» отмечают, что после зимовки кукуруза может утратить экспортное качество и стать пригодной преимущественно для промышленной переработки. Поэтому решение об отсрочке уборки необходимо принимать с учетом состояния конкретного поля и устойчивости гибридов.

Несмотря на сложность экономики уборки, часть крупных агрокомпаний не планирует оставлять кукурузу на зимовку. В частности, в HarvEast, где уже есть соответствующий опыт, в этом году стремятся собрать урожай до весны, поскольку длительное нахождение зерна в поле повышает риски потерь и нарушает график подготовки почвы к следующему сезону. Для хранения продукции компания использует не только элеваторные мощности, но и полимерные рукава непосредственно в поле. В «Западном Буге» также планируют завершить уборку кукурузы к середине ноября — началу декабря, чтобы избежать рисков ухудшения качества урожая.

Источник: UkrAgroConsult

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