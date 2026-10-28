中国农业无人机数量超过30万架——ECNS

中国使用的农业无人机超过30万架，数量居世界首位。其年度应用面积超过3000万公顷，ECNS报道，并援引中国农业农村部的数据。

农田作业与成本

农业无人机已成为该国植物保护的主要手段之一。根据所提供的数据，其作业效率可比人工高20倍以上，能够将用水量减少50%以上，并将农药使用量减少20%至40%。

在浙江省台州市黄岩区，正值秋收进入关键阶段，农民正在接受农业无人机操作培训。63岁的参训人员王志良正在学习理论知识、飞行操控和维护，以取得操作员执照，并提高水稻种植的效率和精准度。

王志良表示，雇用两名工人为约3公顷土地喷洒农药需要450元，而使用无人机作业的费用为280元。当地一家无人机技术公司的负责人王海利表示，植物保护无人机操作员培训费用约为3000元。

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运输与施肥

无人机还用于灌溉、施肥和短距离货物运输。云南省管理13公顷瓜类作物的农民黄宁表示，在旺季劳动力短缺的情况下，无人机可将整体工作效率提高40%至50%。

在关凹村的一家茭白种植合作社，无人机每天可为33公顷农田喷洒植物保护剂并施肥。合作社副主任姜良珍表示，这可使每次作业节省5000至6000元，并将年度劳动力成本减少3万至4万元。在山区，无人机还将刚采摘的橙子从山坡上运下。

浙江大学新农村发展研究院生态与环境规划部门主任聂鹏程指出，该行业面临合格操作员短缺的问题，并需要完善作业标准和服务质量评价标准。

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