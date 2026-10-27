南非商业农户计划在新一季将玉米种植面积减少12.37%，至238.7万公顷。同时，他们计划将向日葵种植面积增加近45%。这些决定受到厄尔尼诺引发干旱的威胁、化肥和燃料成本上涨以及玉米价格低迷的影响，Daily Maverick报道。

白玉米减少

根据南非作物估算委员会的初步评估，计划中的玉米种植面积将为八年来最低。预计白玉米种植面积的缩减尤为明显，降幅将超过18%。这种玉米是低收入家庭的主要热量来源。

与此同时，该国拥有上一季收获后结转的大量白玉米库存，达到创纪录的430万吨。然而，较小的种植面积加上干旱，可能导致明年供应受限，并加速食品通胀。

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向日葵作为风险较低的作物

向日葵以更高的价格、更低的种植成本和更短的生长期吸引农户。这种作物也被认为更不易受干旱影响。在夏季谷物生产的西部地区，Grain SA记录到向日葵播种提前开始：一些地区早在8月就开始播种，比通常提前约两个月，以利用土壤中的水分储备。

6月形成的厄尔尼诺通常与南部非洲的干旱状况有关。10月，在9月降雨之后，南非粮食带的很大一部分地区已经经历了炎热干燥的天气。作物估算委员会计划于1月公布实际播种面积的最终数据。

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