Komercyjni rolnicy z RPA zamierzają w nowym sezonie zmniejszyć areał zasiewów kukurydzy o 12,37%, do 2,387 mln hektarów. Jednocześnie planują zwiększyć areał słonecznika o niemal 45%. Na te decyzje wpływają zagrożenie suszą związane z El Niño, wzrost kosztów nawozów i paliwa oraz niskie ceny kukurydzy, informuje Daily Maverick.

Mniej białej kukurydzy

Według wstępnych szacunków Komitetu ds. Szacunków Zbiorów RPA planowany areał kukurydzy będzie najmniejszy od ośmiu lat. Szczególnie zauważalne ma być ograniczenie zasiewów białej kukurydzy — o ponad 18%. Ten rodzaj jest głównym źródłem kalorii dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Jednocześnie kraj ma znaczne zapasy białej kukurydzy przeniesione z poprzednich zbiorów — rekordowe 4,3 mln ton. Jednak mniejszy areał zasiewów w połączeniu z suszą może doprowadzić do ograniczenia podaży w przyszłym roku i przyspieszenia inflacji żywnościowej.

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Słonecznik jako mniej ryzykowna uprawa

Słonecznik przyciąga rolników wyższymi cenami, niższymi kosztami uprawy i krótszym okresem wegetacji. Uprawa ta jest również uważana za mniej podatną na suszę. W zachodnich regionach produkcji zbóż letnich Grain SA odnotowała wczesny początek siewu słonecznika: miejscami rozpoczął się on już w sierpniu, około dwa miesiące wcześniej, aby wykorzystać zapasy wilgoci w glebie.

El Niño, które uformowało się w czerwcu, zwykle wiąże się z suchymi warunkami w południowej Afryce. W październiku znaczna część pasa zbożowego RPA doświadczyła już gorącej i suchej pogody po opadach we wrześniu. Komitet ds. Szacunków Zbiorów planuje opublikować ostateczne dane o faktycznie obsianych areałach w styczniu.

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