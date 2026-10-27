Na Tajwanie straty w rolnictwie spowodowane przez tajfun Champi do godz. 11:00 poprzedniego dnia sięgnęły 221,63 mln dolarów tajwańskich, czyli około 6,82 mln dolarów amerykańskich. Największe straty poniosły uprawy czosnku — podaje Taipei Times, powołując się na tajwańskie Ministerstwo Rolnictwa.

Największe straty dotyczą czosnku

Straty spowodowane uszkodzeniem upraw rolnych oszacowano na 210,73 mln dolarów tajwańskich. Straty w hodowli zwierząt, głównie związane ze świniami, wyniosły 90 tys. dolarów tajwańskich.

Uszkodzenia prywatnych obiektów oszacowano na 10,8 mln dolarów tajwańskich. Z tej kwoty 8,57 mln przypadło na obiekty do chowu zwierząt gospodarskich i drobiu, a kolejne 2,23 mln — na infrastrukturę rolniczą, w tym poziome konstrukcje podporowe i plastikowe szklarnie.

Straty spowodowane uszkodzeniem czosnku wyniosły 63,59 mln dolarów tajwańskich. Wśród innych upraw najbardziej ucierpiały orzeszki ziemne — na 15,91 mln, cebula — na 11,65 mln, mandarynki — na 11,51 mln oraz kukurydza — na 9,99 mln dolarów tajwańskich.

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Pomoc dla poszkodowanych rolników

Najwyższe straty rolne odnotowano w powiecie Yunlin — 137,07 mln dolarów tajwańskich. Dalej znalazły się powiat Miaoli z 24,83 mln, miasto Taizhong z 20,42 mln, Nowe Tajpej z 16,18 mln oraz powiat Yilan z 9,38 mln dolarów tajwańskich.

Ministerstwo ogłosiło pomoc pieniężną oraz preferencyjne kredyty dla Nowego Tajpej, Taoyuanu i Taizhongu, a także powiatów Changhua, Nantou, Yunlin, Yilan i Taitung. Program obejmuje produkcję roślinną, leśnictwo, rybołówstwo i hodowlę zwierząt. W Yilanie wszystkie rodzaje produktów rolnych kwalifikują się do pomocy.

Pakiet wsparcia objął również kategorie, które formalnie nie spełniały kryteriów pogodowych dla wypłat, lecz doznały znacznych szkód potwierdzonych podczas kontroli na miejscu.

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