截至前一日11时，台风“昌皮”在台湾造成的农业损失已达2.2163亿新台币，约合682万美元。大蒜作物损失最为严重，《台北时报》报道称，消息援引台湾农业部。

大蒜损失最为严重

农作物受损造成的损失估计为2.1073亿新台币。畜牧业损失主要与生猪有关，金额为9万新台币。

私人设施受损估计为1080万新台币。其中，857万新台币涉及牲畜和家禽饲养设施，另有223万新台币涉及农业基础设施，包括水平棚架和塑料温室。

大蒜受损造成的损失为6359万新台币。在其他作物中，花生损失最为严重，达1591万新台币；洋葱为1165万新台币，柑橘为1151万新台币，玉米为999万新台币。

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为受灾农民提供援助

农业损失最高的是云林县，达1.3707亿新台币。其后依次为苗栗县2483万新台币、台中市2042万新台币、新北市1618万新台币和宜兰县938万新台币。

该部宣布，将为新北市、桃园市、台中市，以及彰化县、南投县、云林县、宜兰县和台东县提供现金援助和优惠贷款。该计划涵盖种植业、林业、渔业和畜牧业。在宜兰，所有种类的农产品都有资格获得援助。

支持方案还纳入了虽然在形式上不符合发放补偿的天气标准、但在现场检查中确认遭受重大损失的类别。

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