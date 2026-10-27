На Тайване ущерб сельскому хозяйству вследствие тайфуна Чампи по состоянию на 11:00 предыдущего дня достиг 221,63 млн тайваньских долларов, или около 6,82 млн долларов США. Наибольшие потери понесли посевы чеснока, сообщает Taipei Times со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Тайваня.

Наибольшие потери пришлись на чеснок

Потери от повреждения сельскохозяйственных культур оценили в 210,73 млн тайваньских долларов. Ущерб в животноводстве, преимущественно связанный со свиньями, составил 90 тыс. тайваньских долларов.

Повреждения частных объектов оценили в 10,8 млн тайваньских долларов. Из этой суммы 8,57 млн пришлось на сооружения для содержания скота и птицы, еще 2,23 млн — на аграрную инфраструктуру, в частности горизонтальные шпалеры и пластиковые теплицы.

Потери от повреждения чеснока составили 63,59 млн тайваньских долларов. Среди других культур больше всего пострадали арахис — на 15,91 млн, лук — на 11,65 млн, мандарины — на 11,51 млн и кукуруза — на 9,99 млн тайваньских долларов.

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Помощь пострадавшим аграриям

Наибольший ущерб сельскому хозяйству зафиксировали в уезде Юньлинь — 137,07 млн тайваньских долларов. Далее следуют уезд Мяоли с 24,83 млн, город Тайчжун с 20,42 млн, Новый Тайбэй с 16,18 млн и уезд Илань с 9,38 млн тайваньских долларов.

Министерство объявило о денежной помощи и льготных кредитах для Нового Тайбэя, Таоюаня, Тайчжуна, а также уездов Чжанхуа, Наньтоу, Юньлинь, Илань и Тайдун. Программа охватывает растениеводство, лесное хозяйство, рыболовство и животноводство. В Илане право на помощь имеют все виды сельскохозяйственной продукции.

В пакет поддержки также включили категории, которые формально не соответствовали погодным критериям для выплат, но понесли значительный ущерб, подтвержденный во время проверок на местах.

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