Агрозбитки від Чампі на Тайвані сягнули 221,63 млн тайванських доларів — Taipei Times

На Тайвані збитки сільського господарства внаслідок тайфуну Чампі станом на 11:00 попереднього дня сягнули 221,63 млн тайванських доларів, або близько 6,82 млн доларів США. Найбільших втрат зазнали посіви часнику, повідомляє Taipei Times з посиланням на Міністерство сільського господарства Тайваню.

Найбільші втрати припали на часник

Втрати від пошкодження сільськогосподарських культур оцінено у 210,73 млн тайванських доларів. Збитки у тваринництві, переважно пов’язані зі свинями, становили 90 тис. тайванських доларів.

Пошкодження приватних об’єктів оцінили у 10,8 млн тайванських доларів. Із цієї суми 8,57 млн припало на споруди для утримання худоби та птиці, ще 2,23 млн — на аграрну інфраструктуру, зокрема горизонтальні шпалери й пластикові теплиці.

Втрати від пошкодження часнику становили 63,59 млн тайванських доларів. Серед інших культур найбільше постраждали арахіс — на 15,91 млн, цибуля — на 11,65 млн, мандарини — на 11,51 млн і кукурудза — на 9,99 млн тайванських доларів.

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Допомога постраждалим аграріям

Найвищі аграрні збитки зафіксували в повіті Юньлінь — 137,07 млн тайванських доларів. Далі йдуть повіт Мяолі з 24,83 млн, місто Тайчжун із 20,42 млн, Новий Тайбей із 16,18 млн та повіт Ілань із 9,38 млн тайванських доларів.

Міністерство оголосило про грошову допомогу та пільгові кредити для Нового Тайбея, Таоюаня, Тайчжуна, а також повітів Чжанхуа, Наньтоу, Юньлінь, Ілань і Тайдун. Програма охоплює рослинництво, лісове господарство, рибальство та тваринництво. В Ілані право на допомогу мають усі види сільськогосподарської продукції.

До пакета підтримки також включили категорії, які формально не відповідали погодним критеріям для виплат, але зазнали значних пошкоджень, підтверджених під час перевірок на місцях.

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