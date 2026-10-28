Federalny sąd w USA uznał za nielegalną zasadę administracji prezydenta Donalda Trumpa, która obniżyła minimalne wynagrodzenie zagranicznych sezonowych pracowników rolnych. Amerykański Departament Pracy ma czas do 30 grudnia na opracowanie nowej formuły wyliczania płac dla niemal 400 tys. sezonowych miejsc pracy w programie wiz H-2A. Jeśli urząd nie dotrzyma wyznaczonego terminu, stawki automatycznie powrócą do poziomu ustalonego za administracji Joego Bidena, informuje Fortune.

Orzeczenie sądu i termin dla urzędu

Sędzia Wschodniego Okręgu Kalifornii Kirk Sherriff 26 sierpnia uwzględnił pozew związku zawodowego United Farm Workers, fundacji UFW Foundation oraz 18 pracowników. Uznał, że Departament Pracy ustalił dla większości uczestników programu H-2A wynagrodzenie znacznie niższe od odpowiedniego poziomu rynkowego, nie oceniając należycie swojego obowiązku ochrony amerykańskich pracowników. Sędzia stwierdził również, że urząd bezprawnie nie przeprowadził procedury konsultacji publicznych dotyczącej tej zasady.

Sherriff nie uchylił zasady natychmiast, ponieważ mogłoby to pozostawić program bez określonych stawek. Jednak w orzeczeniu z 2 października postanowił, że obecna zasada przestanie obowiązywać 30 grudnia niezależnie od tego, czy do tego czasu będzie gotowe jej zastępstwo. Departament Pracy musi co trzy tygodnie składać sądowi sprawozdanie z postępu prac.

Jak zmieniły się stawki

Przed zmianą zasad minimalne wynagrodzenie pracowników H-2A ustalano na podstawie średniej płacy pracowników rolnych w danym stanie lub regionie, wykorzystując badanie Farm Labor Survey Departamentu Rolnictwa USA. Badanie to zakończono w sierpniu 2025 roku, a 2 października tego samego roku Departament Pracy wprowadził tymczasową ostateczną zasadę z inną metodologią.

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Nowy system podzielił stanowiska H-2A na dwie kategorie. Dla stanowisk początkowego szczebla, które według szacunków urzędu stanowiły 92% wakatów, wynagrodzenie ustalano na poziomie około 17. percentyla. Stawki obniżano również z uwzględnieniem zakwaterowania, które pracodawcy są zobowiązani zapewnić uczestnikom programu.

W Kalifornii minimalna stawka godzinowa dla pracowników H-2A spadła z 19,97 dolara do 16,90 dolara, czyli do poziomu płacy minimalnej w stanie. Sam Departament Pracy szacował, że nowa formuła będzie przekierowywać około 2,46 mld dolarów rocznie od pracowników do pracodawców.

Możliwa rekompensata dla pracowników

Po orzeczeniu sądu Departament Pracy 2 września ostrzegł pracodawców, że po wprowadzeniu zaktualizowanej formuły mogą być zobowiązani do wypłaty pracownikom różnicy między obecnymi a nowymi stawkami. Kwestia rekompensat i ich wysokości zostanie rozstrzygnięta po ustaleniu nowych stawek. UFW oświadczyła, że będzie dążyć do retroaktywnego zastosowania wyższego wynagrodzenia.

W Kalifornii gubernator Gavin Newsom podpisał już ustawę AB 2646, która od 1 stycznia ustala minimalne wynagrodzenie godzinowe w wysokości 19,75 dolara dla pracowników H-2A oraz lokalnych pracowników pracujących obok nich. Liczba certyfikowanych stanowisk H-2A w pierwszej połowie roku fiskalnego 2026 była niemal o 17% większa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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