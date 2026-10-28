Федеральный суд в США признал незаконным правило администрации президента Дональда Трампа, которое снизило минимальную оплату труда иностранных сезонных работников в сельском хозяйстве. Министерство труда США должно до 30 декабря разработать новую формулу расчета зарплат для почти 400 тысяч сезонных рабочих мест в программе виз H-2A. Если ведомство не уложится в установленный срок, ставки автоматически вернутся к уровню, установленному при администрации Джо Байдена, сообщает Fortune.

Судебное решение и срок для ведомства

Судья Восточного округа Калифорнии Кирк Шеррифф 26 августа поддержал иск профсоюза United Farm Workers, фонда UFW Foundation и 18 работников. Он пришел к выводу, что Министерство труда установило для большинства участников программы H-2A оплату, существенно более низкую, чем соответствующий рыночный уровень, не оценив должным образом свою обязанность защищать американских работников. Судья также установил, что ведомство неправомерно не провело процедуру публичного обсуждения правила.

Шеррифф не отменил правило немедленно, поскольку это могло оставить программу без установленных ставок. Однако в решении от 2 октября он постановил, что действующее правило утратит силу 30 декабря независимо от того, будет ли к тому времени готова замена. Министерство труда должно отчитываться перед судом о ходе работы каждые три недели.

Как изменились ставки

До изменения правил минимальную оплату для работников H-2A определяли по средней зарплате сельхозработников в соответствующем штате или регионе, используя исследование Farm Labor Survey Министерства сельского хозяйства США. В августе 2025 года это исследование прекратили, а 2 октября того же года Министерство труда ввело временное окончательное правило с другой методикой.

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Новая система разделила работы H-2A на две категории. Для должностей начального уровня, к которым, по оценке ведомства, относились 92% вакансий, оплату устанавливали примерно на уровне 17-го процентиля. Ставки также уменьшали с учетом жилья, которое работодатели обязаны предоставлять участникам программы.

В Калифорнии минимальная почасовая ставка для работников H-2A снизилась с 19,97 до 16,90 доллара — до уровня минимальной зарплаты штата. Само Министерство труда оценивало, что новая формула будет перераспределять около 2,46 млрд долларов в год от работников к работодателям.

Возможная компенсация работникам

После судебного решения Министерство труда 2 сентября предупредило работодателей, что после введения обновленной формулы они могут быть обязаны доплатить работникам разницу между действующими и новыми ставками. Вопрос о компенсациях и их размере будет решаться после установления новых ставок. UFW заявила, что будет добиваться ретроактивного применения более высокой оплаты.

В Калифорнии губернатор Гэвин Ньюсом уже подписал закон AB 2646, который с 1 января устанавливает минимальную почасовую оплату в размере 19,75 доллара для работников H-2A и местных работников, работающих рядом с ними. Количество сертифицированных позиций H-2A в первой половине 2026 финансового года было почти на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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