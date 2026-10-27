Коммерческие фермеры ЮАР намерены в новом сезоне сократить площади посевов кукурузы на 12,37% — до 2,387 млн гектаров. В то же время площади подсолнечника они планируют увеличить почти на 45%. На такие решения влияют угроза засухи из-за Эль-Ниньо, рост стоимости удобрений и топлива, а также низкие цены на кукурузу, сообщает Daily Maverick.

Меньше белой кукурузы

По предварительным оценкам Комитета по оценке урожая ЮАР, запланированная площадь под кукурузой станет наименьшей за восемь лет. Особенно заметным ожидается сокращение посевов белой кукурузы — более чем на 18%. Этот вид является основным источником калорий для домохозяйств с низкими доходами.

В то же время страна располагает значительными переходящими запасами белой кукурузы после предыдущего урожая — рекордными 4,3 млн тонн. Однако меньшие площади посевов в сочетании с засухой могут привести к ограничению предложения в следующем году и ускорению продовольственной инфляции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подсолнечник как менее рискованная культура

Подсолнечник привлекает аграриев более высокими ценами, меньшими затратами на выращивание и более коротким вегетационным периодом. Эта культура также считается менее уязвимой к засухе. В западных районах производства летних зерновых Grain SA зафиксировала раннее начало сева подсолнечника: местами его начали уже в августе, примерно на два месяца раньше, чтобы использовать запасы влаги в почве.

Эль-Ниньо, сформировавшийся в июне, обычно связывают с засушливыми условиями на юге Африки. В октябре значительная часть зернового пояса ЮАР уже столкнулась с жаркой и сухой погодой после осадков в сентябре. Окончательные данные о фактически засеянных площадях Комитет по оценке урожая планирует обнародовать в январе.

Читай нас в