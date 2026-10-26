В Люксембурге Польша, Эстония, Финляндия и Латвия предложили учитывать гибридные угрозы, в частности помехи сигналу GPS, при оценке обстоятельств форс-мажора для фермеров. Инициатива касается будущей Общей сельскохозяйственной политики ЕС на 2028–2034 годы, сообщает RMF24.

Предложение четырех государств

Четыре страны 19 октября внесли в Совет ЕС совместное предложение по статье 20 проекта регламента. По данным издания, на нынешнем этапе переговоров менять саму статью было уже поздно, поэтому предлагаемое положение должно быть включено в преамбулу регламента.

Во время заседания министров сельского хозяйства в Люксембурге представитель Эстонии подтвердил совместную инициативу. По его словам, государства подчеркнули угрозы безопасности и геополитические угрозы вдоль восточной границы Европейского Союза.

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Значение для фермеров

Форс-мажор означает чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от фермера и способные помешать ему выполнить определенные обязательства. Это имеет значение для оценки права на финансовую поддержку ЕС и возможных санкций за несоблюдение требований.

Польша и ее партнеры считают, что помехи спутниковому сигналу могут осложнить использование технологий в современном сельском хозяйстве. Упоминание в преамбуле должно подчеркнуть важность таких угроз при толковании правил о форс-мажоре.

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