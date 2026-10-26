W Luksemburgu Polska, Estonia, Finlandia i Łotwa zaproponowały uwzględnianie zagrożeń hybrydowych, w tym zakłóceń sygnału GPS, przy ocenie okoliczności siły wyższej dla rolników. Inicjatywa dotyczy przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2028–2034, informuje RMF24.

Propozycja czterech państw

Cztery kraje złożyły 19 października wspólną propozycję dotyczącą artykułu 20 projektu rozporządzenia do Rady UE. Według portalu, na obecnym etapie negocjacji było już za późno na zmianę samego artykułu, dlatego proponowany zapis ma trafić do preambuły rozporządzenia.

Podczas posiedzenia ministrów rolnictwa w Luksemburgu przedstawiciel Estonii potwierdził wspólną inicjatywę. Jak powiedział, państwa podkreśliły zagrożenia bezpieczeństwa i geopolityczne wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej.

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Znaczenie dla rolników

Siła wyższa oznacza nadzwyczajne okoliczności niezależne od rolnika, które mogą uniemożliwić mu wykonanie określonych zobowiązań. Ma to znaczenie dla oceny prawa do wsparcia finansowego UE i ewentualnych sankcji za niespełnienie wymogów.

Polska i jej partnerzy uważają, że zakłócenia sygnału satelitarnego mogą utrudniać stosowanie technologii w nowoczesnym rolnictwie. Wzmianka w preambule ma podkreślić znaczenie takich zagrożeń przy interpretacji zasad dotyczących siły wyższej.

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