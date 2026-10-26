Польща та три країни ЄС хочуть врахувати GPS-перешкоди у правилах форс-мажору — RMF24

У Люксембурзі Польща, Естонія, Фінляндія та Латвія запропонували враховувати гібридні загрози, зокрема перешкоди сигналу GPS, під час оцінки обставин форс-мажору для фермерів. Ініціатива стосується майбутньої Спільної аграрної політики ЄС на 2028–2034 роки, повідомляє RMF24.

Пропозиція чотирьох держав

Чотири країни подали спільну пропозицію щодо статті 20 проєкту регламенту до Ради ЄС 19 жовтня. За даними видання, змінювати саму статтю на нинішньому етапі переговорів уже було запізно, тому запропоноване положення має потрапити до преамбули регламенту.

Під час засідання міністрів сільського господарства в Люксембурзі представник Естонії підтвердив спільну ініціативу. За його словами, держави наголосили на безпекових і геополітичних загрозах уздовж східного кордону Європейського Союзу.

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Значення для фермерів

Форс-мажор означає надзвичайні обставини, що не залежать від фермера і можуть завадити йому виконати визначені зобов’язання. Це має значення для оцінки права на фінансову підтримку ЄС і можливих санкцій за недотримання вимог.

Польща та її партнери вважають, що перешкоди супутникового сигналу можуть ускладнювати використання технологій у сучасному сільському господарстві. Згадка в преамбулі має підкреслити важливість таких загроз під час тлумачення правил про форс-мажор.

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