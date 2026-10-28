У Китаї налічили понад 300 тисяч сільськогосподарських дронів — ECNS

У Китаї використовують понад 300 тисяч сільськогосподарських дронів, що є найбільшим показником у світі. Річна площа їхнього застосування перевищує 30 мільйонів гектарів, повідомляє ECNS з посиланням на дані Міністерства сільського господарства та сільських справ КНР.

Обробка полів і витрати

Агродрони стали одним з основних засобів захисту рослин у країні. За наведеними даними, вони можуть працювати більш ніж у 20 разів ефективніше за ручну працю, зменшуючи споживання води більш як на 50%, а використання пестицидів — на 20–40%.

У районі Хуан’ян міста Тайчжоу в провінції Чжецзян фермерів навчають керувати агродронами в період, коли осінні жнива входять у критичну фазу. Один із учасників навчання, 63-річний Ван Чжилян, опановує теорію, керування польотами та технічне обслуговування, щоб отримати ліцензію оператора й підвищити ефективність та точність вирощування рису.

За словами Вана, наймання двох працівників для обприскування приблизно трьох гектарів обходиться у 450 юанів, тоді як робота дрона коштує 280 юанів. Керівник місцевої компанії з дронових технологій Ван Хайлі повідомив, що навчання операторів дронів для захисту рослин коштує близько 3 тисяч юанів.

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Перевезення та внесення добрив

Безпілотники також застосовують для зрошення, внесення добрив і перевезення вантажів на короткі відстані. Фермер Хуан Нін, який управляє 13 гектарами баштанних культур у провінції Юньнань, заявив, що дрони можуть підвищити загальну ефективність робіт на 40–50% в умовах дефіциту робочої сили в пікові сезони.

У кооперативі з вирощування водяного бамбука в селі Гуань’ао дрони за день можуть обприскати засобами захисту рослин і внести добрива на 33 гектарах полів. Заступник директора кооперативу Цзян Лянчжень повідомив, що це дає змогу заощаджувати 5–6 тисяч юанів за одну обробку та скорочувати річні витрати на працю на 30–40 тисяч юанів. У гірських районах дрони також перевозять щойно зібрані апельсини вниз зі схилів.

Директор департаменту екологічного та природоохоронного планування Інституту розвитку нових сільських районів Чжецзянського університету Не Пенчен зазначив, що галузь стикається з нестачею кваліфікованих операторів і потребою вдосконалити стандарти роботи та критерії оцінювання якості послуг.

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