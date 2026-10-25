W australijskim stanie Tasmania rolnicy zaczęli korzystać z systemu nawadniania Northern Midlands Irrigation Scheme, którego uruchomienie przypadło na wyjątkowo suchą i nietypowo ciepłą wiosnę. Woda pochodzi z dużych zbiorników Hydro Tasmania w centralnej części stanu, podaje ABC News.

150 kilometrów podziemnych rurociągów

System składa się ze 150 kilometrów podziemnych rurociągów w dolnej części doliny Isis oraz na obszarze rzeki Tyenamarakuna/Macquarie. Jego budowa rozpoczęła się w 2024 roku. System ma zapewniać 25 mld litrów wody rocznie do uprawy maku, ziemniaków, grochu do przetwórstwa, nasion warzyw, a także pasz dla rozwoju hodowli owiec i bydła.

Budowa kosztowała 217 mln dolarów, a środki zapewniły rząd federalny, władze stanowe oraz około 50 lokalnych rolników. Popyt na wodę był wysoki od początku działania systemu, a niemal cała jego przepustowość została już sprzedana.

Rolnicy rozszerzają nawadnianie

Rolnik Richard Berbery, który prowadzi rodzinne gospodarstwo między Campbell Town a Ross, planuje dodatkowo nawadniać 500 hektarów. Jak powiedział, bez dostępu do wody gospodarstwo musiałoby wcześniej sprzedawać jagnięta i nie byłoby w stanie zasadzić upraw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jego sąsiedzi, Pat i Mady Taylor, przygotowują pola pod ziemniaki przeznaczone do produkcji frytek. W przyszłym roku zamierzają dodać kolejne 120 hektarów nawadniania z wykorzystaniem deszczowni obrotowych. Pat Taylor zaznaczył, że woda umożliwia planowanie pracy gospodarstwa z roku na rok, a bez niej nie sadziliby ziemniaków.

Koszty i efekt gospodarczy

Rolnicy wydali ponad 34 mln dolarów na prawa do wody, a budowa infrastruktury dostarczającej ją bezpośrednio na pola kosztowała kolejne dziesiątki milionów dolarów. Deweloper projektu Tasmanian Irrigation oczekuje, że system zapewni około 54 mln dolarów całkowitej aktywności gospodarczej rocznie w regionie Northern Midlands.

Firma poinformowała również o rekordowych wolumenach dostaw wody w lipcu, sierpniu i wrześniu w ramach innych systemów nawadniania na Tasmanii. Sześć takich systemów otwarto przed planowanym terminem z powodu wysokiego popytu.

Czytaj nas na