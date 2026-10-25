В австралийском штате Тасмания фермеры начали пользоваться системой орошения Northern Midlands Irrigation Scheme, запуск которой пришелся на чрезвычайно сухую и нетипично теплую весну. Вода поступает из крупных водохранилищ Hydro Tasmania в центральной части штата, сообщает ABC News.

150 километров подземных трубопроводов

Система состоит из 150 километров подземных трубопроводов в нижней части долины Айсис и районе реки Тьенамаракуна/Маккуори. Ее строительство началось в 2024 году. Схема должна обеспечивать 25 млрд литров воды в год для выращивания мака, картофеля, гороха для переработки, семян овощей, а также кормов для развития овцеводства и скотоводства.

Строительство стоило $217 млн, средства предоставили федеральное правительство, власти штата и около 50 местных фермеров. Спрос на воду был высоким с начала работы системы, и почти весь ее объем уже продан.

Фермеры расширяют орошение

Фермер Ричард Бербери, который ведет семейное хозяйство между Кэмпбелл-Тауном и Россом, планирует дополнительно орошать 500 гектаров. По его словам, без доступа к воде хозяйству пришлось бы раньше продавать ягнят и оно не смогло бы высадить сельскохозяйственные культуры.

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Его соседи Пэт и Мейди Тейлоры готовят поля для картофеля, предназначенного для производства картофеля фри. В следующем году они намерены добавить еще 120 гектаров орошения дождевальными машинами кругового действия. Пэт Тейлор отметил, что вода дает возможность планировать работу хозяйства из года в год, и без нее они не высаживали бы картофель.

Расходы и экономический эффект

Фермеры потратили более $34 млн на права на воду, а обустройство инфраструктуры для ее подачи непосредственно на поля обошлось еще в десятки миллионов долларов. Разработчик проекта Tasmanian Irrigation ожидает, что система будет обеспечивать около $54 млн общей экономической активности в год в регионе Northern Midlands.

Компания также сообщила о рекордных объемах поставок воды в июле, августе и сентябре в рамках других оросительных схем в Тасмании. Шесть таких систем открыли раньше запланированного срока из-за высокого спроса.

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