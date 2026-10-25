W Pakistanie wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar polecił władzom federalnym i prowincjonalnym podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu powstrzymania wzrostu cen pszenicy. Wśród poleceń znalazło się zwiększenie podaży towarów na rynku. Poinformował o tym Dawn.

Zapasy do nowych zbiorów

Dar przewodniczył posiedzeniu komitetu rządowego, który rozpatrzył zapasy, ceny i dostawy podstawowych towarów. Uczestnicy omówili krajowe rezerwy, mechanizmy zakupu, konsumpcję wewnętrzną i dynamikę cen.

Komitet poinformowano, że zapasy kluczowych towarów są wystarczające, aby zapewnić stabilne zaopatrzenie rynku krajowego. Zgodnie z tymi danymi dostępne krajowe i importowane zapasy pszenicy powinny wystarczyć do następnych zbiorów.

Na posiedzeniu poinformowano również, że cena cukru na rynku krajowym pozostaje poniżej docelowego poziomu detalicznego wynoszącego 155 pakistańskich rupii za kilogram. Nadwyżkowe zapasy cukru, jak zaznaczono, są dostępne do następnego sezonu przetwarzania trzciny cukrowej.

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Kontrola rynku

Wicepremier polecił organom federalnym i prowincjonalnym wzmocnić nadzór nad sieciami rynkowymi. Podkreślił zerową tolerancję dla gromadzenia towarów i spekulacji rynkowej.

W posiedzeniu uczestniczyli minister bezpieczeństwa żywnościowego i badań Rana Tanveer Hussain, minister zmian klimatu Musadik Malik, specjalny pomocnik premiera Tariq Bajwa, urzędnicy właściwych ministerstw oraz główni sekretarze wszystkich prowincji.

Cena wsparcia dla rolników

Jednocześnie rolnicze skrzydło PTI z zadowoleniem przyjęło ustalenie orientacyjnej ceny wsparcia pszenicy na 2027 rok na poziomie 4500 pakistańskich rupii za maund, czyli 40 kilogramów. Dzień wcześniej premier Shehbaz Sharif podniósł ten wskaźnik o 1000 rupii w porównaniu ze stawką z ubiegłego roku.

Przedstawiciel PTI Khalid Nawaz Sadhraich oświadczył, że ogłoszona cena będzie miała znaczenie tylko pod warunkiem jej faktycznego wdrożenia. Wezwał rząd do przyjęcia jasnej polityki zakupu pszenicy bezpośrednio od rolników, utworzenia centrów zakupu, wprowadzenia przejrzystych procedur i mechanizmu składania skarg.

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