В Пакистане вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар поручил федеральным и провинциальным властям принять все необходимые меры для сдерживания роста цен на пшеницу. Среди поручений — увеличить поставки товаров на рынок. Об этом сообщает Dawn.

Запасы до нового урожая

Дар председательствовал на заседании правительственного комитета, который рассмотрел запасы, цены и поставки товаров первой необходимости. Участники обсудили национальные резервы, механизмы закупок, внутреннее потребление и динамику цен.

Комитету сообщили, что запасы основных товаров достаточны для стабильного обеспечения внутреннего рынка. Согласно этим данным, имеющихся внутренних и импортных запасов пшеницы должно хватить до следующего урожая.

Также на заседании сообщили, что цена сахара на внутреннем рынке остается ниже целевого розничного уровня в 155 пакистанских рупий за килограмм. Избыточные запасы сахара, как отмечалось, доступны до следующего сезона переработки сахарного тростника.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контроль за рынком

Вице-премьер поручил федеральным и провинциальным органам власти усилить контроль за рыночными сетями. Он подчеркнул нулевую терпимость к накоплению товаров и спекуляциям на рынке.

В заседании приняли участие министр национальной продовольственной безопасности и исследований Рана Танвир Хуссейн, министр по вопросам изменения климата Мусадик Малик, специальный помощник премьер-министра Тарик Баджва, чиновники профильных министерств и главные секретари всех провинций.

Поддерживающая цена для фермеров

В то же время аграрное крыло PTI приветствовало установление индикативной поддерживающей цены на пшеницу на 2027 год на уровне 4500 пакистанских рупий за маунд, или 40 килограммов. Днем ранее премьер-министр Шехбаз Шариф повысил этот показатель на 1000 рупий по сравнению с прошлогодней ставкой.

Представитель PTI Халид Наваз Садхраич заявил, что объявленная цена будет иметь значение только при ее фактическом выполнении. Он призвал правительство принять четкую политику закупки пшеницы непосредственно у фермеров, создать закупочные центры, внедрить прозрачные процедуры и механизм подачи жалоб.

Читай нас в