Віцепрем’єр Ісхак Дар доручив стримати ціни на пшеницю в Пакистані — Dawn

У Пакистані віцепрем’єр і міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив федеральній та провінційній владі вжити всіх необхідних заходів для стримування зростання цін на пшеницю. Серед доручень — збільшити постачання товарів на ринок. Про це повідомляє Dawn.

Запаси до нового врожаю

Дар головував на засіданні урядового комітету, який розглянув запаси, ціни та постачання товарів першої необхідності. Учасники обговорили національні резерви, механізми закупівель, внутрішнє споживання та динаміку цін.

Комітет поінформували, що запаси основних товарів є достатніми для стабільного забезпечення внутрішнього ринку. Наявних внутрішніх та імпортних запасів пшениці, за цими даними, має вистачити до наступного врожаю.

Також на засіданні повідомили, що ціна цукру на внутрішньому ринку залишається нижчою за цільовий роздрібний рівень у 155 пакистанських рупій за кілограм. Надлишкові запаси цукру, як зазначалося, доступні до наступного сезону переробки цукрової тростини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контроль за ринком

Віцепрем’єр доручив федеральним і провінційним органам влади посилити контроль за ринковими мережами. Він наголосив на нульовій толерантності до накопичення товарів і спекуляцій на ринку.

У засіданні взяли участь міністр національної продовольчої безпеки та досліджень Рана Танвір Хуссейн, міністр кліматичних змін Мусадик Малік, спеціальний помічник прем’єр-міністра Тарік Баджва, посадовці профільних міністерств і головні секретарі всіх провінцій.

Підтримувальна ціна для фермерів

Водночас аграрне крило PTI привітало встановлення індикативної підтримувальної ціни на пшеницю для 2027 року на рівні 4500 пакистанських рупій за маунд, або 40 кілограмів. Днем раніше прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф підвищив цей показник на 1000 рупій порівняно з торішньою ставкою.

Представник PTI Халід Наваз Садхраїч заявив, що оголошена ціна матиме значення лише за умови її фактичного виконання. Він закликав уряд ухвалити чітку політику закупівлі пшениці безпосередньо у фермерів, створити центри закупівель, запровадити прозорі процедури та механізм подання скарг.

Читай нас у