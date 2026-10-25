У Пакистані відклали заявки щодо ГМ-кукурудзи й бавовни — The Express Tribune

Національний комітет з біобезпеки Пакистану на 38-му засіданні в Ісламабаді відклав розгляд заявок на імпорт соєвого шроту для харчового, кормового та переробного використання, поновлення ліцензій з біобезпеки для генетично модифікованої кукурудзи, а також кількох заявок щодо бавовни. Як повідомляє The Express Tribune, комітет вважав висновки його технічного органу недостатньо чіткими для ухвалення рішень.

Справи повернули на доопрацювання

Засідання відбулося в Міністерстві зміни клімату та координації довкілля. Комітет доручив Технічному консультативному комітету повторно розглянути справи та подати чіткі рекомендації й висновки для остаточного розгляду Національним комітетом з біобезпеки.

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Рамка для біотехнологічних культур

Члени комітету також попросили роз'яснити статус комерціалізації генетично модифікованої кукурудзи. Представник Міністерства національної продовольчої безпеки та досліджень пояснив, що 2019 року уряд призупинив комерціалізацію біотехнологічних харчових культур до створення всеосяжної політики.

За його словами, цю прогалину усунуло схвалення та офіційне оприлюднення Національної політики аграрних біотехнологій 2025 року. Вона встановлює регуляторну рамку для оцінювання й комерціалізації продуктів аграрних біотехнологій. Представник заявив, що застереження, які спричинили рішення 2019 року, було врегульовано, а відповідним органам повідомили про можливість діяти в межах затвердженої політики.

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