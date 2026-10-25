Трамп призупинив частину мит на яловичину на 90 днів — Al Jazeera

Президент США Дональд Трамп наприкінці серпня оголосив про 90-денне призупинення дії частини мит на імпорт яловичини. Рішення мало здешевити м’ясо для споживачів, однак викликало невдоволення американських скотарів, які готувалися продавати худобу. Як повідомляє Al Jazeera, після оголошення ціни на аукціонах худоби різко знизилися, тимчасово скоротивши прибутки скотарів.

Реакція скотарів

Проти рішення виступили Асоціація скотарів США, Національна асоціація виробників яловичини та Farm Bureau. Від нього також дистанціювалися республіканці, які представляють сільські округи в Конгресі. Водночас скотар із Прітті-Прері в Канзасі Чад Бейсінгер вважає, що імпорт не матиме значного впливу на результати проміжних виборів, хоча частина виробників може не голосувати або підтримати іншу партію.

За його словами, скотарі також зважатимуть на інші кроки адміністрації, зокрема на оголошену 19 жовтня допомогу аграріям на 8 млрд доларів. Потенційно конкурентні виборчі округи в Монтані, Айові, Техасі та Колорадо розташовані в регіонах із розвиненим скотарством. Однак самі лише скотарі навряд чи визначатимуть результати виборів.

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Імпорт і коливання цін

Торік Трамп запровадив 50-відсоткове мито на бразильську яловичину. У лютому він дозволив більше безмитного імпорту яловичини з Аргентини, а в серпні — з Бразилії та Парагваю. Зміни мит спричиняли швидкі коливання на ринку ф’ючерсів на худобу.

Економіст Texas A&M University Девід Андерсон зазначив, що високі ціни на худобу цього року мали б стимулювати виробників розширювати стада. Водночас здешевлення імпорту, за його оцінкою, послаблює цей ринковий сигнал. Поголів’я великої рогатої худоби у США наблизилося до найнижчого рівня з 1951 року. На галузь також тиснуть посухи, високі відсотки за кредитами, витрати на корми та дорожнеча пасовищ.

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