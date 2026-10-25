Трамп приостановил часть пошлин на говядину на 90 дней — Al Jazeera

Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил о 90-дневной приостановке действия части пошлин на импорт говядины. Решение должно было сделать мясо дешевле для потребителей, однако вызвало недовольство американских скотоводов, готовившихся продавать скот. Как сообщает Al Jazeera, после объявления цены на аукционах скота резко снизились, временно сократив доходы скотоводов.

Реакция скотоводов

Против решения выступили Ассоциация скотоводов США, Национальная ассоциация производителей говядины и Farm Bureau. От него также дистанцировались республиканцы, представляющие сельские округа в Конгрессе. В то же время скотовод из Притти-Прери в Канзасе Чад Бейсингер считает, что импорт не окажет существенного влияния на результаты промежуточных выборов, хотя часть производителей может не голосовать или поддержать другую партию.

По его словам, скотоводы также будут учитывать другие шаги администрации, в частности объявленную 19 октября помощь аграриям на 8 млрд долларов. Потенциально конкурентные избирательные округа в Монтане, Айове, Техасе и Колорадо расположены в регионах с развитым скотоводством. Однако одни лишь скотоводы вряд ли будут определять результаты выборов.

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Импорт и колебания цен

В прошлом году Трамп ввел 50-процентную пошлину на бразильскую говядину. В феврале он разрешил больший беспошлинный импорт говядины из Аргентины, а в августе — из Бразилии и Парагвая. Изменения пошлин вызывали быстрые колебания на рынке фьючерсов на скот.

Экономист Texas A&M University Дэвид Андерсон отметил, что высокие цены на скот в этом году должны были стимулировать производителей расширять стада. В то же время удешевление импорта, по его оценке, ослабляет этот рыночный сигнал. Поголовье крупного рогатого скота в США приблизилось к самому низкому уровню с 1951 года. На отрасль также давят засухи, высокие проценты по кредитам, расходы на корма и дороговизна пастбищ.

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