特朗普暂停部分牛肉关税90天——半岛电视台

美国总统唐纳德·特朗普于8月底宣布，部分牛肉进口关税暂停90天。该决定旨在降低消费者购买牛肉的价格，但引发了正准备出售牲畜的美国牧场主不满。据半岛电视台报道，公告发布后，牲畜拍卖价格大幅下跌，暂时减少了牧场主的收入。

牧场主的反应

美国牧场主协会、全国牛肉生产者协会和Farm Bureau反对这一决定。代表国会农村选区的共和党人也与此决定保持距离。与此同时，堪萨斯州普里蒂普雷里的牧场主查德·贝辛格认为，进口不会对中期选举结果产生重大影响，尽管部分生产者可能不投票或支持另一个政党。

据他表示，牧场主还将考虑政府的其他举措，包括10月19日宣布的80亿美元农民援助。蒙大拿州、艾奥瓦州、得克萨斯州和科罗拉多州潜在竞争激烈的选区位于畜牧业发达地区。不过，仅凭牧场主不太可能决定选举结果。

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进口与价格波动

去年，特朗普对巴西牛肉征收了50%的关税。2月，他允许从阿根廷免税进口更多牛肉；8月，他又允许从巴西和巴拉圭免税进口更多牛肉。关税变化导致活牛期货市场快速波动。

得州农工大学经济学家大卫·安德森指出，今年的高活牛价格本应促使生产者扩大牛群。同时，在他看来，进口价格降低削弱了这一市场信号。美国牛存栏量已接近自1951年以来的最低水平。干旱、贷款高利率、饲料成本以及牧场价格高昂也给该行业带来压力。

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