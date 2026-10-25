泰国农业与合作社部长素里亚·庄龙伦吉下令审查CPRAM Co Ltd公司就四个圣罗勒品种提出的保护申请。作出这一决定是因为担忧授予此类保护可能影响农民权利以及该植物的传统种植做法。

审查申请

农业部获给予七天时间审查该申请，并查明注册程序是否符合法律规定，《曼谷邮报》报道。官员还被指示将申请中的四个品种与现有本地圣罗勒品种及政府研究材料进行比较，以确定它们是否具有相似特征。

审查还将评估品种保护是否会限制农民种植和销售该植物传统品种的能力。圣罗勒广泛用于泰国菜，农业与合作社部承认公众对该申请存在担忧。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

农民权利

该部常务秘书拉皮帕特·钱达拉斯里翁表示，农民仍可种植、繁殖和销售本地圣罗勒品种，其中包括泰国 распростран布的300多个传统品种。他表示，销售商、餐饮场所和消费者也可购买、销售并使用罗勒叶烹饪，而不会侵犯品种保护权。

该部支持新植物品种的研究与开发，但此类工作必须符合法律规定，并尊重农民和独立育种者的权利。该部门正准备向公众说明注册程序的细节和审查结果。

关注我们在