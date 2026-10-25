У Таїланді перевірять заявку на охорону чотирьох сортів священного базиліку — Bangkok Post

Міністр сільського господарства і кооперативів Таїланду Сурія Джуангруангкіт доручив перевірити заявку компанії CPRAM Co Ltd на охорону чотирьох сортів священного базиліку. Рішення ухвалили через занепокоєння, що надання такої охорони може вплинути на права фермерів і традиційні практики вирощування рослини.

Перевірка заявки

Департамент сільського господарства отримав сім днів для розгляду заявки та з’ясування, чи відповідав процес реєстрації законодавству, повідомляє Bangkok Post. Посадовцям також доручили порівняти чотири сорти із заявки з наявними місцевими сортами священного базиліку та державними дослідницькими матеріалами, щоб встановити, чи мають вони подібні характеристики.

Перевірка має також оцінити, чи не обмежить охорона сортів можливість фермерів вирощувати й продавати традиційні різновиди рослини. Священний базилік широко використовують у тайській кухні, а міністерство визнало суспільне занепокоєння щодо заявки.

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Права фермерів

Постійний секретар міністерства Рапібхат Чандарасрівонгс заявив, що фермери й надалі можуть вирощувати, розмножувати та продавати місцеві сорти священного базиліку, зокрема понад 300 традиційних сортів, поширених у Таїланді. За його словами, продавці, заклади харчування та споживачі також можуть купувати, продавати й використовувати листя базиліку для приготування їжі без порушення прав на охорону сортів.

Міністерство підтримує дослідження та розроблення нових сортів рослин, однак такі зусилля мають відповідати законодавству й поважати права фермерів та незалежних селекціонерів. Департамент готується роз’яснити громадськості деталі процедури реєстрації та результати перевірки.

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