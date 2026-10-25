Minister rolnictwa i spółdzielczości Tajlandii Suriya Juangroongruangkit polecił sprawdzić wniosek firmy CPRAM Co Ltd o ochronę czterech odmian świętej bazylii. Decyzję podjęto w związku z obawami, że przyznanie takiej ochrony może wpłynąć na prawa rolników i tradycyjne praktyki uprawy tej rośliny.

Weryfikacja wniosku

Departament Rolnictwa otrzymał siedem dni na rozpatrzenie wniosku i ustalenie, czy proces rejestracji był zgodny z prawem, informuje Bangkok Post. Urzędnikom polecono również porównać cztery odmiany z wniosku z istniejącymi lokalnymi odmianami świętej bazylii oraz państwowymi materiałami badawczymi, aby ustalić, czy mają podobne cechy.

Weryfikacja ma również ocenić, czy ochrona odmian nie ograniczy możliwości uprawy i sprzedaży tradycyjnych odmian rośliny przez rolników. Święta bazylia jest szeroko stosowana w kuchni tajskiej, a ministerstwo uznało społeczne obawy dotyczące wniosku.

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Prawa rolników

Stały sekretarz ministerstwa Rapibhat Chandarasrivongs oświadczył, że rolnicy nadal mogą uprawiać, rozmnażać i sprzedawać lokalne odmiany świętej bazylii, w tym ponad 300 tradycyjnych odmian występujących w Tajlandii. Jak powiedział, sprzedawcy, lokale gastronomiczne i konsumenci również mogą kupować, sprzedawać i wykorzystywać liście bazylii do gotowania bez naruszania praw do ochrony odmian.

Ministerstwo wspiera badania i rozwój nowych odmian roślin, jednak takie działania muszą być zgodne z prawem i respektować prawa rolników oraz niezależnych hodowców. Departament przygotowuje się do wyjaśnienia opinii publicznej szczegółów procedury rejestracyjnej i wyników weryfikacji.

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