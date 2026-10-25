Министр сельского хозяйства и кооперативов Таиланда Сурия Джуангруангкит поручил проверить заявку компании CPRAM Co Ltd на охрану четырех сортов священного базилика. Решение приняли из-за опасений, что предоставление такой охраны может повлиять на права фермеров и традиционные практики выращивания растения.

Проверка заявки

Департамент сельского хозяйства получил семь дней на рассмотрение заявки и выяснение того, соответствовал ли процесс регистрации законодательству, сообщает Bangkok Post. Чиновникам также поручили сравнить четыре сорта из заявки с существующими местными сортами священного базилика и государственными исследовательскими материалами, чтобы установить, имеют ли они схожие характеристики.

Проверка также должна оценить, не ограничит ли охрана сортов возможность фермеров выращивать и продавать традиционные разновидности растения. Священный базилик широко используют в тайской кухне, а министерство признало общественную обеспокоенность по поводу заявки.

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Права фермеров

Постоянный секретарь министерства Рапибхат Чандарасривонгс заявил, что фермеры и дальше могут выращивать, размножать и продавать местные сорта священного базилика, включая более 300 традиционных сортов, распространенных в Таиланде. По его словам, продавцы, заведения общественного питания и потребители также могут покупать, продавать и использовать листья базилика для приготовления пищи без нарушения прав на охрану сортов.

Министерство поддерживает исследования и разработку новых сортов растений, однако такие усилия должны соответствовать законодательству и уважать права фермеров и независимых селекционеров. Департамент готовится разъяснить общественности детали процедуры регистрации и результаты проверки.

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