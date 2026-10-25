Trump zawiesił część ceł na wołowinę na 90 dni — Al Jazeera

Prezydent USA Donald Trump pod koniec sierpnia ogłosił 90-dniowe zawieszenie części ceł na import wołowiny. Decyzja miała obniżyć ceny mięsa dla konsumentów, jednak wywołała niezadowolenie amerykańskich hodowców bydła, którzy przygotowywali się do sprzedaży zwierząt. Jak podaje Al Jazeera, po ogłoszeniu ceny na aukcjach bydła gwałtownie spadły, tymczasowo ograniczając zyski hodowców.

Reakcja hodowców

Przeciwko decyzji wystąpiły Stowarzyszenie Hodowców Bydła USA, Narodowe Stowarzyszenie Producentów Wołowiny oraz Farm Bureau. Zdystansowali się od niej także republikanie reprezentujący wiejskie okręgi w Kongresie. Jednocześnie Chad Basinger, hodowca z Pretty Prairie w Kansas, uważa, że import nie będzie miał znaczącego wpływu na wyniki wyborów połówkowych, choć część producentów może nie głosować lub poprzeć inną partię.

Jak powiedział, hodowcy będą również brać pod uwagę inne działania administracji, w tym ogłoszoną 19 października pomoc dla rolników w wysokości 8 mld dolarów. Potencjalnie konkurencyjne okręgi wyborcze w Montanie, Iowa, Teksasie i Kolorado znajdują się w regionach z rozwiniętą hodowlą bydła. Jednak sami hodowcy bydła raczej nie przesądzą o wynikach wyborów.

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Import i wahania cen

W ubiegłym roku Trump wprowadził 50-procentowe cło na brazylijską wołowinę. W lutym zezwolił na większy bezcłowy import wołowiny z Argentyny, a w sierpniu — z Brazylii i Paragwaju. Zmiany ceł powodowały szybkie wahania na rynku kontraktów terminowych na bydło.

Ekonomista Texas A&M University David Anderson zauważył, że wysokie ceny bydła w tym roku powinny były zachęcać producentów do powiększania stad. Jednocześnie tańszy import, w jego ocenie, osłabia ten sygnał rynkowy. Pogłowie bydła w USA zbliżyło się do najniższego poziomu od 1951 roku. Na branżę wywierają również presję susze, wysokie oprocentowanie kredytów, koszty pasz oraz wysokie ceny pastwisk.

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