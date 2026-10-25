Naukowcy z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii ustalili, że odporność truskawek i róż na szarą pleśń zależy nie od jednego genu, lecz od współdziałania kompleksu genów. Może to pomóc hodowcom w uzyskiwaniu odmian mniej podatnych na infekcje grzybicze, informuje RMF24.

Niebezpieczny grzyb dla jagód i kwiatów

Szara pleśń jest wywoływana przez grzyb Botrytis cinerea. Atakuje on przede wszystkim owoce i kwiaty, przez co szybko gniją i tracą wartość handlową. Skutki infekcji są odczuwalne zarówno podczas uprawy roślin, jak i po zbiorach, powodując straty ekonomiczne dla producentów.

Do ochrony przed tym patogenem dotychczas stosowano głównie chemiczne środki ochrony roślin. Jednocześnie metody te nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat i budzą zastrzeżenia ekologiczne.

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Automatyczna analiza obrazów

Badanie przeprowadził Maikel Zerdoner w ramach rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie w Wageningen. Wykorzystał automatyczną analizę obrazów, aby dokładniej i szybciej oceniać stopień występowania choroby na roślinach.

Takie podejście umożliwiło określenie obszarów genomu związanych z odpornością na Botrytis cinerea. Dalsza analiza wykazała, że rośliny mniej podatne na infekcję różnią się nie tylko genetycznie, lecz także budową tkanek, składem chemicznym i aktywnością mechanizmów obronnych.

Wyniki mogą zostać wykorzystane do selekcji truskawek i róż w pracach hodowlanych. W dłuższej perspektywie może to zmniejszyć straty spowodowane chorobami grzybiczymi oraz potrzebę stosowania zabiegów chemicznych.

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