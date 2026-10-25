荷兰瓦赫宁根大学的研究人员发现，草莓和玫瑰对灰霉病的抗性并不取决于单个基因，而是取决于一组基因之间的相互作用。这可能有助于育种者培育出更不易受真菌感染影响的品种，RMF24报道。

对浆果和花卉危险的真菌

灰霉病由灰葡萄孢菌Botrytis cinerea引起。它主要侵染果实和花朵，导致它们迅速腐烂并失去商品价值。感染的后果在植物栽培期间和收获后都会显现，给生产者造成经济损失。

此前，防治这种病原体主要采用化学植物保护产品。同时，这类方法并不总能取得预期效果，并引发环境方面的担忧。

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自动图像分析

这项研究由迈克尔·泽尔多纳在瓦赫宁根大学攻读博士学位期间开展。他使用自动图像分析，以更准确、更快速地评估植物上的病害表现程度。

这种方法使研究人员能够确定与抗灰葡萄孢菌Botrytis cinerea能力相关的基因组区域。进一步分析表明，较不易受感染的植物不仅在遗传上存在差异，在组织结构、化学成分和防御机制活性方面也有所不同。

这些结果可用于育种工作中对草莓和玫瑰的筛选。从长期来看，这可能减少真菌病害造成的损失以及对化学处理的需求。

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