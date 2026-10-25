Na 38. posiedzeniu w Islamabadzie Pakistański Narodowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Biologicznego odroczył rozpatrzenie wniosków o import śruty sojowej do wykorzystania w żywności, paszach i przetwórstwie, odnowienie licencji bezpieczeństwa biologicznego dla genetycznie modyfikowanej kukurydzy, a także kilku wniosków dotyczących bawełny. Jak informuje The Express Tribune, komitet uznał wnioski jego organu technicznego za niewystarczająco jasne do podjęcia decyzji.

Sprawy skierowano do ponownego opracowania

Posiedzenie odbyło się w Ministerstwie Zmian Klimatu i Koordynacji Środowiskowej. Komitet polecił Technicznemu Komitetowi Doradczemu ponownie rozpatrzyć sprawy oraz przedłożyć jasne rekomendacje i wnioski do ostatecznego rozpatrzenia przez Narodowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Biologicznego.

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Ramy dla upraw biotechnologicznych

Członkowie komitetu poprosili również o wyjaśnienie statusu komercjalizacji genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Przedstawiciel Ministerstwa Narodowego Bezpieczeństwa Żywnościowego i Badań wyjaśnił, że w 2019 roku rząd zawiesił komercjalizację biotechnologicznych upraw żywnościowych do czasu opracowania kompleksowej polityki.

Według niego tę lukę usunęło zatwierdzenie i oficjalne opublikowanie Krajowej Polityki Biotechnologii Rolniczej 2025. Ustanawia ona ramy regulacyjne dla oceny i komercjalizacji produktów biotechnologii rolniczej. Przedstawiciel stwierdził, że zastrzeżenia, które doprowadziły do decyzji z 2019 roku, zostały uregulowane, a właściwe organy poinformowano o możliwości działania w ramach zatwierdzonej polityki.

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