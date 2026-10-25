На 38-м заседании в Исламабаде Национальный комитет по биобезопасности Пакистана отложил рассмотрение заявок на импорт соевого шрота для пищевого, кормового и перерабатывающего использования, продление лицензий по биобезопасности для генетически модифицированной кукурузы, а также нескольких заявок по хлопку. Как сообщает The Express Tribune, комитет счел выводы его технического органа недостаточно ясными для принятия решений.

Дела вернули на доработку

Заседание состоялось в Министерстве изменения климата и координации окружающей среды. Комитет поручил Техническому консультативному комитету повторно рассмотреть дела и представить четкие рекомендации и выводы для окончательного рассмотрения Национальным комитетом по биобезопасности.

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Рамки для биотехнологических культур

Члены комитета также попросили разъяснить статус коммерциализации генетически модифицированной кукурузы. Представитель Министерства национальной продовольственной безопасности и исследований пояснил, что в 2019 году правительство приостановило коммерциализацию биотехнологических продовольственных культур до разработки всеобъемлющей политики.

По его словам, этот пробел был устранен утверждением и официальным опубликованием Национальной политики в области сельскохозяйственной биотехнологии 2025 года. Она устанавливает нормативную основу для оценки и коммерциализации продуктов сельскохозяйственной биотехнологии. Представитель заявил, что оговорки, вызвавшие решение 2019 года, были урегулированы, а соответствующие органы уведомлены о возможности действовать в рамках утвержденной политики.

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