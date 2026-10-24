W podhrabstwie Marigat w hrabstwie Baringo w Kenii rolnicy wykorzystują wodę z jeziora Baringo do nawadniania pól pomidorów. W gorącym i suchym regionie podnoszący się poziom wody w jeziorze stał się źródłem wody dla gospodarstw uprawiających pomidory na rynki lokalne i odległe, informuje Nation Kenya.

Od nauczania do rolnictwa

Jednym z rolników jest 28-letni Peter Macharia, absolwent Uniwersytetu Kenyatty i dyplomowany nauczyciel. Po ukończeniu studiów w 2023 roku nie mógł od razu znaleźć pracy w swoim zawodzie i zaczął pracować na farmach pomidorów, gdzie nadzorował pracowników i otrzymywał prowizję od sezonowych zysków.

W sezonie w grudniu 2024 roku i styczniu 2025 roku Macharia zdołał zaoszczędzić pieniądze i kupić spalinową pompę wodną oraz rury z polietylenu wysokiej gęstości. Pozwoliło mu to założyć własne gospodarstwo. Praktyczne doświadczenie zdobył w rodzinie, która uprawiała pomidory w Kampi ya Moto i Rongai w hrabstwie Nakuru.

Nawadnianie, odmiany i sprzedaż

Rolnicy stosują nawadnianie bruzdowe połączone z systemem nawadniania Perkerra: woda jest kierowana kanałami wzdłuż rzędów roślin. Według Macharii odpowiednie podlewanie może utrzymać rośliny przez maksymalnie cztery dni przed kolejnym nawadnianiem, co pozwala obniżyć koszty oleju napędowego dla pomp.

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W regionie uprawiane są hybrydowe odmiany Ansal F1, Bigrock F1 i Harmony F1. Wybiera się je ze względu na odporność lub tolerancję na powszechne choroby, twarde owoce i dłuższy okres przechowywania. Rolniczka Mellania Nduta zaznaczyła, że z powodu wysokich temperatur niektóre odmiany pomidorów można tu zbierać około 60 dni po przesadzeniu, podczas gdy w innych warunkach dojrzewanie może trwać około 90 dni.

Ryzyka dla producentów

W Marigat ponad 250 rolników wypracowało system sprzedaży, w ramach którego sprzedają pomidory bezpośrednio na polach. Pośrednicy przywożą kupujących do gospodarstw i uzgadniają zakupy. Takie podejście zmniejsza koszty transportu łatwo psujących się produktów, ale jednocześnie uzależnia producentów od pośredników i wahań cen.

Wśród głównych problemów rolnicy wymieniają zły stan dróg dojazdowych w porze deszczowej, niedobór odpowiedniej ziemi, uszkodzenia upraw przez zwierzęta gospodarskie oraz szkodnika Tuta absoluta, znanego jako miniarka pomidorowa. Przy nadwyżce produkcji ceny pomidorów mogą gwałtownie spadać, a producenci ryzykują, że nie pokryją kosztów sadzonek, nawozów, pestycydów, nawadniania i pracy.

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