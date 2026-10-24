W Australii ceny bydła gwałtownie wzrosły po intensywnych opadach w kluczowych regionach produkcyjnych Queenslandu i północnej części Nowej Południowej Walii. Bazowy wskaźnik Eastern Young Cattle Indicator, obliczany przez Meat and Livestock Australia, przekroczył 1000 centów za kilogram z powodu konkurencji między kupującymi odbudowującymi stada a przedsiębiorstwami zajmującymi się podchowem bydła — poinformowało ABC News.

Popyt na młode bydło

Na aukcji w Romie we wtorek niektóre odsadzane byczki z regionu Winton sprzedano po 7 dolarów za kilogram, czyli za ponad 1900 dolarów za sztukę. W Dubbo lokalny raport handlowy odnotował gwałtowny wzrost popytu ze strony kupujących odbudowujących pogłowie. Młode bydło podrożało o maksymalnie 80 centów za kilogram w porównaniu z poprzednim tygodniem, a cena młodych byczków osiągnęła 7,40 dolara za kilogram. Młode jałówki przeznaczone do uzupełnienia stad sprzedawano po cenie do 6,50 dolara za kilogram.

Farmer Scott Loughnan, który prowadzi mieszane gospodarstwo na zachód od Romy, poinformował, że w jego okolicy spadło ponad 160 milimetrów deszczu. Jak powiedział, opady ułatwią utrzymanie bydła, choć mogą zaszkodzić uprawom ozimym, w tym ciecierzycy, którą właśnie zbierał wraz z pszenicą i jęczmieniem.

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Nowe maksima dla krów i byczków

Krajowy wskaźnik cen krów przeznaczonych do przetwórstwa po raz pierwszy przekroczył 4 dolary za kilogram. Wskaźnik cen ciężkich byczków również ustanowił rekord i osiągnął 4,77 dolara za kilogram.

Analityk Global AgriTrends Simon Quilty powiązał wzrost z ograniczoną podażą ciężkich byczków oraz konkurencją między zakładami przetwórczymi a fermami opasowymi. Według niego operatorzy ferm opasowych, z powodu niedoboru zwierząt, zaczęli kupować byczki ważące od 550 do niemal 630 kilogramów, co zaostrzyło rywalizację o bydło gotowe do uboju. Quilty uważa, że australijska branża wchodzi w okres odbudowy pogłowia, i prognozuje wzrost cen ciężkich byczków o około 20%, do około 5,70 dolara za kilogram w przyszłym roku.

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